Allenamento Juve, come stanno Cambiaso e Nico Gonzalez. E sui ko di Celik e Zhegrova...

La Juventus rimette nel mirino il campionato e Spalletti comincia a preparare il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali. Alla Continassa si torna a sudare con un obiettivo preciso: arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida contro il Venezia (qui le probabili formazioni), in programma domenica 22 novembre. Tra segnali incoraggianti e qualche situazione ancora da risolvere, il quadro dell'infermeria bianconera comincia lentamente a migliorare. Conceicao rappresenta una certezza in più per il tecnico, mentre Cambiaso e Nico Gonzalez proseguono il rispettivo percorso di recupero. A tenere alta l'attenzione, però, sono soprattutto le notizie arrivate dagli impegni internazionali, con gli stop di Zhegrova e Celik.