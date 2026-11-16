Allenamento Juve, come stanno Cambiaso e Nico Gonzalez. E sui ko di Celik e Zhegrova...
La Juventus rimette nel mirino il campionato e Spalletti comincia a preparare il ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali. Alla Continassa si torna a sudare con un obiettivo preciso: arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida contro il Venezia (qui le probabili formazioni), in programma domenica 22 novembre. Tra segnali incoraggianti e qualche situazione ancora da risolvere, il quadro dell'infermeria bianconera comincia lentamente a migliorare. Conceicao rappresenta una certezza in più per il tecnico, mentre Cambiaso e Nico Gonzalez proseguono il rispettivo percorso di recupero. A tenere alta l'attenzione, però, sono soprattutto le notizie arrivate dagli impegni internazionali, con gli stop di Zhegrova e Celik.
Juventus, ripresa degli allenamenti alla Continassa: le ultime
Dopo alcuni giorni di pausa, la squadra bianconera è tornata al lavoro al centro sportivo della Continassa per inaugurare la settimana che porterà alla partita contro il Venezia. Spalletti vuole sfruttare le sedute a disposizione per ritrovare condizione, ritmo e soprattutto qualche alternativa in più in vista della ripresa della Serie A. La notizia positiva riguarda Conceicao.
Il portoghese, che aveva già ripreso ad allenarsi con il gruppo nella scorsa settimana, ha continuato a lavorare insieme ai compagni anche nella seduta odierna. Il suo recupero può dunque considerarsi completato: salvo imprevisti, sarà a disposizione dell'allenatore per il prossimo appuntamento di campionato.Una risorsa importante per il reparto offensivo bianconero, che potrà nuovamente contare sulle accelerazioni e sulla capacità di creare superiorità numerica dell'esterno portoghese.
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