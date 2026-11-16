McKennie e il Manchester United, subito chiarezza: "Inevitabile, rispondo così"

Mauricio Pochettino ha lasciato la panchina degli USA per accasarsi al Manchester United , cercando di risollevare le sorti dei Red Devils. Il tecnico argentino proverà a ritrovarsi con alcuni calciatori statunitensi in Inghilterra nelle prossime sessioni di calciomercato? Un'ipotesi da non escludere, e di cui ha parlato anche... il centrocampista della Juventus , Weston McKennie .

McKennie è attualmente impegnato nella sosta nazionali con gli USA: dopo aver vinto 6-0 nella gara d'andata, la nazionale a stelle strisce affronterà di nuovo Haiti per il match di ritorno, valido per le Concacaf Nations League Finals. In conferenza stampa al centrocampista della Juve è stato chiesto della possibilità che alcuni calciatori statunitensi, dopo aver lavorato con Pochettino, possano raggiungerlo al Manchester United .

Sulla questione McKennie si è così espresso: “È ovvio che questa squadra gli sia entrata nel cuore (riferendosi a Pochettino, ndr) e che abbia capito la qualità che questa squadra ha da offrire. Penso che sia una possibilità. Come sapete, nel nostro gruppo ci sono molti ragazzi che presto, o nel corso del prossimo anno, cambieranno squadra. Quindi penso che i rumors siano in qualche modo inevitabili".

"United squadra di massimo livello"

McKennie ha così chiuso il discorso: "Ma alla fine dei conti, non si sa mai cosa passa per la testa dell’allenatore e quali giocatori stia effettivamente cercando. Penso che potrebbe effettivamente accadere, potenzialmente, di vedere alcuni dei ragazzi di cui si parla in ottica United andare a Manchester". Il riferimento del bianconero è, ovviamente, generico e non relativo alla sua situazione specifica.

Sulla questione una domanda è arrivato anche allo stesso Mauricio Pochettino, che ha però chiuso subito il discorso sulla possibilità di portare a Manchester giocatori della nazionale statunitense: "Non è questo il momento di parlarne. Tutti i giocatori di talento sognano sempre di raggiungere il massimo livello. Il Manchester United è una delle squadre di massimo livello ed è il sogno di molti giocatori". Il mercato invernale è alle porte, tra qualche mese si inizierà a lavorare in vista dell'estate: e chissà a quali dei calciatori USA Pochettino possa interessarsi in ottica Red Devils...

Juve, McKennie blindato ma...

Ma tra questi potrebbe esserci McKennie? Che Pochettino abbia un gran rapporto con lui non è una novità: d'altronde poco tempo fa spese parole al miele per lui, affermando come la Juventus fosse "McKennie più altri 10". Ma in questo momento il centrocampista gode della fiducia massima di Spalletti e di tutto l'ambiente bianconero, oltre ad essere stato blindato con un contratto fino al 2030. Dunque solo un'offerta fuori mercato, al momento, potrebbe scombinare le carte. Se si parla di calciatori statunitensi che potrebbero cambiare maglia occhio anche a quel Balogun che... potrebbe fare al caso proprio dei bianconeri.

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