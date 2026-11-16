Sarr titolare con il Senegal di Vieira: com'è andato il centrocampista Juve
Continuano gli impegni dei calciatori della Juventus con le rispettive nazionali. Se alla Continassa si guarda con attenzione la situazione acciaccati in vista della ripresa del campionato, diversi bianconeri sono ancora agli ordini dei rispettivi commissari tecnici. Tra questi c'è anche Pape Matar Sarr, in campo dal 1' con il suo Senegal nella gara di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa.
Sarr, vittoria con il Senegal
Les Lions de la Teranga hanno giocato e vinto 4-2 col Sudan: schierato titolare dal ct Patrick Vieira, Sarr si è accomodato in panchina soltanto per l'ultimissimo spezzone di gara, rimanendo in campo per ben 77' di partita. Nonostante non sia finito nel tabellino dei marcatori né abbia fornito assist, il centrocampista bianconero ha offerto una prova più che sufficiente sotto il punto di vista atletico e dell'intensità messa in campo. Tutti buoni segnali anche in vista della ripresa del campionato, fissata per domenica 22 novembre nel lunch match delle 12.30 contro il Venezia. Per Sarr quello di oggi era l'ultimo impegno con il Senegal: è tempo di tornare a Torino.
Ritorno alla Juve per un mese impegnativo
La sua condizione appare crescente, seppure si possa fare ancora meglio. Contro il Sudan 94% di precisione nei passaggi, 2 recuperi e 1 contribuito difensivo, ma anche un giallo e qualche pallone perso di troppo. Per lui fino ad ora con la maglia della Juventus 9 apparizioni tra campionato ed Europa League, per un totale di 577' giocati (media di 64' giocati nelle partite in cui è sceso in campo). E chissà che i buoni risultati durante la sosta nazionali con il Senegal non lo facciano tornare a Torino ulteriormente rinvigorito, a disposizione di Spalletti per l'intenso mese che sta per arrivare (ben 7 partite in programma fino al 19 dicembre, prima della pausa natalizia).
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