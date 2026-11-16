Sarr titolare con il Senegal di Vieira: com'è andato il centrocampista Juve

Sarr, vittoria con il Senegal

Les Lions de la Teranga hanno giocato e vinto 4-2 col Sudan: schierato titolare dal ct Patrick Vieira, Sarr si è accomodato in panchina soltanto per l'ultimissimo spezzone di gara, rimanendo in campo per ben 77' di partita. Nonostante non sia finito nel tabellino dei marcatori né abbia fornito assist, il centrocampista bianconero ha offerto una prova più che sufficiente sotto il punto di vista atletico e dell'intensità messa in campo. Tutti buoni segnali anche in vista della ripresa del campionato, fissata per domenica 22 novembre nel lunch match delle 12.30 contro il Venezia. Per Sarr quello di oggi era l'ultimo impegno con il Senegal: è tempo di tornare a Torino.