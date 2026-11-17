Sorloth, perché è il preferito di Spalletti per l'attacco Juve: c'è solo una condizione
TORINO - No, non c’è soltanto Gustavo Varela tra i pensieri della Juve. Sebbene l’attaccante del Monza, grande rivelazione del campionato e già convocato da Jorge Jesus col Portogallo, rappresenti un identikit pressoché perfetto per Giovanni Carnevali e Ricky Massara. Giovane, ingaggio contenuto, molto promettente in zona gol e con caratteristiche che farebbero decisamente comodo a Luciano Spalletti. L’unica barriera? Il prezzo, già lievitato alla soglia dei 40 milioni, ma anche l’agguerrita concorrenza del Napoli, alla ricerca di un attaccante da affiancare a Rasmus Hojlund.
Il preferito di Spalletti
Varela, in ogni caso, è in buona compagnia. Il preferito da Spalletti, tra gli elementi che la Juve ha trattato in tempi recenti, è senza dubbio Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid. Per tantissimi motivi: ha il gol nel sangue, è forte fisicamente, ha esperienza internazionale e ha già convissuto col peso di indossare una grande maglia come quella dei Colchoneros. Negli ultimi mesi lo scenario intorno al norvegese è cambiato quasi del tutto: nonostante la presenza di Julian Alvarez, fino all’anno scorso il Cholo Simeone gli aveva sempre dato ampio spazio.
Venendo, puntualmente, ripagato da un numero di reti notevole per un giocatore mai considerato nella schiera dei titolarissimi: 20 nella passata stagione, addirittura 24 in quella precedente. Il guaio muscolare accusato dopo il Mondiale, però, ha fatto scalare Sorloth verso il basso nelle gerarchie del reparto offensivo dell’Atletico Madrid. Con annesso sorpasso di Jonathan David, in prestito proprio dalla Juve.
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