TORINO - No, non c’è soltanto Gustavo Varela tra i pensieri della Juve . Sebbene l’attaccante del Monza , grande rivelazione del campionato e già convocato da Jorge Jesus col Portogallo, rappresenti un identikit pressoché perfetto per Giovanni Carnevali e Ricky Massara . Giovane , ingaggio contenuto , molto promettente in zona gol e con caratteristiche che farebbero decisamente comodo a Luciano Spalletti. L’unica barriera? Il prezzo, già lievitato alla soglia dei 40 milioni , ma anche l’agguerrita concorrenza del Napoli, alla ricerca di un attaccante da affiancare a Rasmus Hojlund.

Il preferito di Spalletti

Varela, in ogni caso, è in buona compagnia. Il preferito da Spalletti, tra gli elementi che la Juve ha trattato in tempi recenti, è senza dubbio Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid. Per tantissimi motivi: ha il gol nel sangue, è forte fisicamente, ha esperienza internazionale e ha già convissuto col peso di indossare una grande maglia come quella dei Colchoneros. Negli ultimi mesi lo scenario intorno al norvegese è cambiato quasi del tutto: nonostante la presenza di Julian Alvarez, fino all’anno scorso il Cholo Simeone gli aveva sempre dato ampio spazio.