Punto e a capo. Dentro uno, fuori due, con l’immaginario bianconero diviso - ancora una volta - tra il cinismo di chi intravede un file rouge nella sfilza di infortuni che han colpito fin qui la Juventus; e chi invece riconduce il tutto alla malasorte. Dovunque risieda la verità, quanto accaduto negli ultimi mesi ha davvero del paradossale. Sono 17, in totale, i calciatori juventini finiti ai box dall’inizio della stagione. Gli ultimi due, in ordine temporale, rispondono ai nomi di Zeki Celik ed Edon Zhegrova, costretti a lasciare anzitempo i raduni con le rispettive nazionali per sottoporsi agli esami strumentali del JTC.