Infortuni Juve, punto e a capo: le scelte obbligate di Spalletti contro il Venezia
Punto e a capo. Dentro uno, fuori due, con l’immaginario bianconero diviso - ancora una volta - tra il cinismo di chi intravede un file rouge nella sfilza di infortuni che han colpito fin qui la Juventus; e chi invece riconduce il tutto alla malasorte. Dovunque risieda la verità, quanto accaduto negli ultimi mesi ha davvero del paradossale. Sono 17, in totale, i calciatori juventini finiti ai box dall’inizio della stagione. Gli ultimi due, in ordine temporale, rispondono ai nomi di Zeki Celik ed Edon Zhegrova, costretti a lasciare anzitempo i raduni con le rispettive nazionali per sottoporsi agli esami strumentali del JTC.
Kalulu, Celik e col Venezia...
E questo, a pochi giorni di distanza dal ko di Pierre Kalulu, che non dovrebbe rientrare prima di dicembre, per via di una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Anche nel caso di Celik - rientrato ieri a Torino - si tratterebbe di un problema alla coscia rimediato pochi istanti prima dell’ingresso in campo contro la Francia.
Per intenderci, lo stesso infortunio che l’ha portato a saltare gli ultimi 4 impegni stagionali con la Juve. Gli accertamenti svolti alla Continassa hanno escluso, però, qualsiasi tipo di lesione. Nulla di grave, dunque. Ma è ancora da capire se Spalletti potrà averlo a disposizione in tempo per il match di domenica all’Allianz contro il Venezia.
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