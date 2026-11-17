Niente cartello vendesi, sia chiaro. La Juve non ha dubbi sul futuro di Weston McKennie: il rinnovo di contratto firmato a marzo fino al 2030, al netto del fatto che appartenga alla gestione Comolli, ha reso il texano un top player bianconero. Si è preso lui le luci della ribalta sul campo e nell’anno in cui gli sarebbe scaduto l’accordo ha strappato un prolungamento importante sul piano economico: 4.5 milioni netti a stagione.