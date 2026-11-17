Futuro McKennie, cosa c'è dietro le parole sullo United: la posizione della Juve
Niente cartello vendesi, sia chiaro. La Juve non ha dubbi sul futuro di Weston McKennie: il rinnovo di contratto firmato a marzo fino al 2030, al netto del fatto che appartenga alla gestione Comolli, ha reso il texano un top player bianconero. Si è preso lui le luci della ribalta sul campo e nell’anno in cui gli sarebbe scaduto l’accordo ha strappato un prolungamento importante sul piano economico: 4.5 milioni netti a stagione.
Spalletti, McKennie intoccabile
Per Luciano Spalletti è un intoccabile, per la società la visione è leggermente diversa: chiunque si presenti con una maxi offerta verrà ascoltato. Conti alla mano, infatti, la Juve non può permettersi il lusso di rispedire al mittente qualsiasi tipo di proposta, soprattutto per un giocatore che veleggia verso i 30 anni.
Giovanni Carnevali e Ricky Massara oggi non si pongono il problema di dover affrontare l’argomento McKennie, capitano senza fascia di una squadra che terminata la sosta ha bisogno della sua miglior versione per risalire subito la classifica in campionato.
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