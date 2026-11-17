Alajbegovic, gli occhi del Chelsea e non solo: la posizione della Juve resta netta
Kerim, sin da bambino, ha sempre avuto le attenzioni di tutti addosso. Non è mai stato un problema e non ha frenato la sua straordinaria precocità. Ecco perché Bosnia-Romania, in programma questa sera a Zenica (nella medesima cornice della disfatta azzurra), non si differenzierà dalle molte altre volte in cui gli sguardi degli osservatori di mezza Europa hanno indugiato sul suo talento. Che Alajbegovic fosse un predestinato glielo si leggeva nello sguardo prima che nelle movenze, da anni.
Juventus, la crescita di Alajbegovic
Le ultime apparizioni con la Juventus hanno confermato la crescita di un ragazzo capace non solo di abbagliare, ma pure di determinare (due gol e un assist). Anche quando conta e quando il pallone pesa di più. La prodezza dello Stadium contro il Napoli ha fatto il giro del mondo e risvegliato un interesse mai veramente sopito, quello del Chelsea.
Il link forte è con Xabi Alonso, che lo ha allenato al Bayer Leverkusen: aveva cercato di convincerlo in estate ad accettare il progetto dei Blues, ma la prospettiva del prestito non entusiasmava il ragazzo. Da lì il blitz di Massara e Carnevali: 30 milioni di euro di parte fissa più altri 5 milioni di bonus e un 10% sulla futura rivendita per convincere il club tedesco. Decisiva è stata anche la sponda di Miralem Pjanic, vicino alla famiglia del calciatore, blindato sino al 2031.
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