Yildiz e Sinner, dall'infortunio a papà Spalletti: il confronto tra le due stelle
Una posa per i fotografi, appostati nei dintorni della Rolex Lounge dell’Inalpi Arena, prima di riprendere il filo del discorso. Con trasparenza, sensibilità e quel fare gentile che li ha sempre contraddistinti. Kenan Yildiz e Jannik Sinner: tra stelle dello sport, di base, già è più facile intendersi. Figuriamoci in un momento simile, che li vede condividere il medesimo purgatorio infermieristico: guardare le prodezze altrui dagli spalti.
Yildiz e Sinner, purgatorio condiviso
Come i comuni mortali e con quel prurito insopportabile che è solito affliggere chi non ne può più di abdicare al trono per cause di forza maggiore. Nel caso di Sinner, un guaio al ginocchio (sindrome della bandelletta ileotibiale) che dovrebbe tenerlo ai box ancora per un mesetto, almeno.
Stessi tempi di recupero per Yildiz, che ha già ricominciato ad allenarsi individualmente alla Continassa - tra palestra e qualche sgambata qua e là - dopo il lungo iter di recupero al J-Medical (punto di riferimento pure per il collega altoatesino) per via della frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Manca poco, per entrambi. Ed è logico che abbiano avuto modo di parlarne. Di incoraggiarsi, da fratellini dello sport quali sono.
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