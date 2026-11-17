Una posa per i fotografi, appostati nei dintorni della Rolex Lounge dell’ Inalpi Arena , prima di riprendere il filo del discorso. Con trasparenza, sensibilità e quel fare gentile che li ha sempre contraddistinti. Kenan Yildiz e Jannik Sinner : tra stelle dello sport, di base, già è più facile intendersi. Figuriamoci in un momento simile, che li vede condividere il medesimo purgatorio infermieristico: guardare le prodezze altrui dagli spalti.

Stessi tempi di recupero per Yildiz, che ha già ricominciato ad allenarsi individualmente alla Continassa - tra palestra e qualche sgambata qua e là - dopo il lungo iter di recupero al J-Medical (punto di riferimento pure per il collega altoatesino) per via della frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Manca poco, per entrambi. Ed è logico che abbiano avuto modo di parlarne. Di incoraggiarsi, da fratellini dello sport quali sono.