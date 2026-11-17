Yildiz torna in campo! Finalmente alla Continassa col pallone: il rientro Juve si avvicina
"Un passo alla volta, Kenan". È questo il messaggio che la Juventus accompagna alla pubblicazione sui propri canali social per celebrare il ritorno sul terreno di gioco di Yildiz, impegnato in una seduta personalizzata. Una notizia incoraggiante per Spalletti, soprattutto alla luce delle numerose difficoltà fisiche che condizionano il gruppo bianconero. Alla Continassa, infatti, lo staff continua a fare i conti con diverse assenze e lavora per recuperare gli elementi indisponibili.
Yildiz accelera il recupero
Il numero 10 bianconero torna a calcare il campo per svolgere un programma specifico di riatletizzazione, un passaggio importante nel percorso che lo accompagna verso il completo recupero. Le sensazioni sono positive e il suo ritorno a disposizione sembra avvicinarsi più rapidamente rispetto alle previsioni delle scorse settimane. L'obiettivo è procedere senza forzare i tempi, ma nel frattempo ci sono già due appuntamenti che attirano l'attenzione.
Il primo riguarda la gara del 14 dicembre, quando il turco punta almeno a ritrovare un posto in panchina. Il secondo è invece la sfida contro l'Inter, in programma nel nuovo anno, che rappresenta un possibile traguardo per il suo rientro effettivo. Yildiz prosegue quindi il lavoro con grande determinazione, concentrandosi sul recupero della migliore condizione atletica. La Juventus, dal canto suo, attende il suo ritorno per ritrovare una pedina fondamentale nello scacchiere offensivo.
Juventus, Zhegrova ancora a parte: le condizioni degli altri infortunati
Non arrivano indicazioni altrettanto positive per gli altri componenti della rosa impegnati nel percorso di recupero. Anche Zhegrova, rientrato a Torino dopo il problema fisico accusato durante gli impegni con la nazionale, svolge una seduta differenziata rispetto al resto della squadra. Insieme all'esterno kosovaro lavorano a parte anche Nico Gonzalez e Cambiaso, entrambi alle prese con i rispettivi problemi fisici. Lo staff medico monitora quotidianamente le loro condizioni per valutare i progressi e stabilire quando possono tornare ad allenarsi regolarmente con i compagni. All'orizzonte c'è il prossimo impegno contro il Venezia, in programma nel weekend, ma la loro disponibilità resta ancora da verificare. Spalletti spera di recuperare almeno una parte degli indisponibili, così da avere qualche soluzione in più a disposizione. La situazione viene valutata giorno dopo giorno, senza correre rischi inutili in una fase della stagione già condizionata da numerose assenze.
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