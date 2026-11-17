"Un passo alla volta, Kenan". È questo il messaggio che la Juventus accompagna alla pubblicazione sui propri canali social per celebrare il ritorno sul terreno di gioco di Yildiz , impegnato in una seduta personalizzata. Una notizia incoraggiante per Spalletti , soprattutto alla luce delle numerose difficoltà fisiche che condizionano il gruppo bianconero. Alla Continassa, infatti, lo staff continua a fare i conti con diverse assenze e lavora per recuperare gli elementi indisponibili.

Yildiz accelera il recupero

Il numero 10 bianconero torna a calcare il campo per svolgere un programma specifico di riatletizzazione, un passaggio importante nel percorso che lo accompagna verso il completo recupero. Le sensazioni sono positive e il suo ritorno a disposizione sembra avvicinarsi più rapidamente rispetto alle previsioni delle scorse settimane. L'obiettivo è procedere senza forzare i tempi, ma nel frattempo ci sono già due appuntamenti che attirano l'attenzione.