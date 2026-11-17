Dopo la pesantissima sconfitta contro il Lione e l'incredibile vittoria in rimonta in Serie A contro l'Inter, la Juve Women si prepara a sfidare l'OH Leuven nella penultima giornata della League Phase della Uefa Women's Champions League. Le bianconere sono al momento a quota 8 punti e vorranno vincere a ogni costo per ipotecare un posto nei playoff. Le prime quattro in classifica andranno infatti direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre dalla posizione 5 alla 12 passeranno prima dalla fase a eliminazione diretta. Alla vigilia della partita l'allenatore delle bianconere, Isaac Guerrero, in conferenza stampa ha voluto però tranquillizzare la squadra: "È una partita importante, ma non più di quella contro l'Inter".

"Nelle ultime settimane abbiamo fatto un passo in avanti" "Arriviamo a questo appuntamento in un buon momento e credo che nelle ultime settimane la squadra abbia fatto un passo avanti - ha detto l'allenatore della Juve Women -. Le ragazze hanno meritato di arrivare alla penultima giornata della League Phase con la possibilità di qualificarsi, dopo un percorso che non è stato semplice".