Juve Women in Champions, Guerrero avvisa: "Con il Leuven partita importante ma non più dell'Inter"
Dopo la pesantissima sconfitta contro il Lione e l'incredibile vittoria in rimonta in Serie A contro l'Inter, la Juve Women si prepara a sfidare l'OH Leuven nella penultima giornata della League Phase della Uefa Women's Champions League. Le bianconere sono al momento a quota 8 punti e vorranno vincere a ogni costo per ipotecare un posto nei playoff. Le prime quattro in classifica andranno infatti direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre dalla posizione 5 alla 12 passeranno prima dalla fase a eliminazione diretta. Alla vigilia della partita l'allenatore delle bianconere, Isaac Guerrero, in conferenza stampa ha voluto però tranquillizzare la squadra: "È una partita importante, ma non più di quella contro l'Inter".
"Nelle ultime settimane abbiamo fatto un passo in avanti"
"Arriviamo a questo appuntamento in un buon momento e credo che nelle ultime settimane la squadra abbia fatto un passo avanti - ha detto l'allenatore della Juve Women -. Le ragazze hanno meritato di arrivare alla penultima giornata della League Phase con la possibilità di qualificarsi, dopo un percorso che non è stato semplice".
Guerrero analizza le avversarie: "Non sono inferiori"
Sulle avversarie, al momento in penultima posizione, ha poi aggiunto: "Affrontiamo una squadra che ha conquistato con merito il titolo nazionale in Belgio e la qualificazione alla Champions League. L'OH Leuven ha dimostrato il proprio valore anche pareggiando contro la Roma: è una formazione verticale, con giocatrici veloci in attacco, capace di mettere in difficoltà le avversarie. Non dobbiamo considerarla inferiore alle altre squadre che abbiamo affrontato".
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