Se da una parte Spalletti può finalmente sorridere perché Yildiz è tornato ad allenarsi in campo, dall'altra c'è una Juve che invece è ancora in pienissima emergenza infortuni. L'Under 17 di mister Grauso, infatti, dovrà fare a meno a lungo di Matteo Pioli. Ma il centrocampista bianconero è solo l'ultimo di una lunga serie di infortunati.

Juve U17, grave infortunio per Pioli Nel corso della sfida contro i pari età del Bologna, il giovane centrocampista classe 2010 è stato costretto a uscire dal terreno di gioco per un problema al ginocchio. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno quindi rivelato la peggiore delle notizie: rottura del legamento crociato e lunghissimo stop. Per questo tipo di infortuni, infatti, i tempi di recupero sono sempre di almeno 6 mesi prima del rientro in campo, ma possono prolungarsi a seconda del caso specifico visto che si tratta di un problema particolarmente delicato. La sua stagione, quindi, potrebbe essere già finita.