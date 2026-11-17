Cruciatus, la maledizione Juve colpisce ancora: altro infortunio e altro crociato!
Ennesimo brutto stop per un giocatore bianconero: i dettagli
Se da una parte Spalletti può finalmente sorridere perché Yildiz è tornato ad allenarsi in campo, dall'altra c'è una Juve che invece è ancora in pienissima emergenza infortuni. L'Under 17 di mister Grauso, infatti, dovrà fare a meno a lungo di Matteo Pioli. Ma il centrocampista bianconero è solo l'ultimo di una lunga serie di infortunati.
Juve U17, grave infortunio per Pioli
Nel corso della sfida contro i pari età del Bologna, il giovane centrocampista classe 2010 è stato costretto a uscire dal terreno di gioco per un problema al ginocchio. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno quindi rivelato la peggiore delle notizie: rottura del legamento crociato e lunghissimo stop. Per questo tipo di infortuni, infatti, i tempi di recupero sono sempre di almeno 6 mesi prima del rientro in campo, ma possono prolungarsi a seconda del caso specifico visto che si tratta di un problema particolarmente delicato. La sua stagione, quindi, potrebbe essere già finita.
Cinque crociati in un anno: anno sfortunato per l'U17
Purtroppo, però, non si tratta di un caso isolato. Il 2026 è stato infatti un anno particolarmente sfortunato per la Juve Under 17, che al momento ha altri quattro giocatori oltre a Pioli in infermeria per lo stesso problema. In questa stagione si erano già infortunati anche Balbo e Camara, mentre Gunduz e Krediet si sono fatti male nel finale dell'annata 2025/26 e non hanno ancora recuperato.
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