"Juve, insisti su Ekhator: velocità, profondità e farà felice Spalletti. Ecco a chi assomiglia"
TORINO- C’è un filo che lega la Primavera del Genoa (stagione 2023-2024) alla Juve di oggi. Quello che Alessandro Agostini - una vita in Serie A da terzino con la maglia del Cagliari tra il 2004 e il 2012 - ha contribuito a tessere accompagnando i primi passi di Jeff Ekhator nei professionisti. L’attuale attaccante bianconero conquistò subito la fiducia dell’allenatore, che ne intuì le potenzialità e spinse per aggregarlo al gruppo dall’Under 18. Da lì è cominciato un percorso di crescita graduale, fatto di lavoro, qualche difficoltà e tanta voglia di arrivare in alto. Agostini ripercorre quell’esperienza, raccontando pregi, margini di miglioramento e caratteristiche di un ragazzo su cui oggi anche la Juve può scommettere: dopo tre mesi vissuti in infermeria sta arrivando il momento di Ekhator.
Gli inizi di Ekhator
Alessandro Agostini, è con lei che Jeff Ekhator ha iniziato a farsi strada nella Primavera del Genoa.
«Ai tempi lui era un giocatore dell’Under 18. L’abbiamo portato a fare qualche allenamento con noi e da lì è scattato il colpo di fulmine. Perché a mio avviso è un giocatore importante, un attaccante di quelli moderni. Quelli che oggi si ricercano sul mercato. Perché sa giocare col resto della squadra, sa attaccare la profondità e ha qualità tecniche e fisiche di rilievo. All’epoca avevo un po’ spinto per tenerlo con noi, poi alla fine il tempo ci ha dato ragione, perché ha fatto un paio di stagioni veramente eccezionali».
Ekhator aveva qualcosa di speciale?
«Onestamente no. All’inizio fargli capire alcune cose è stato faticoso: è un ragazzo che all’epoca si abbatteva parecchio quando non faceva la partita giusta oppure commetteva qualche errore. Gli dovevamo far capire continuamente che certi alti e bassi in fondo rappresentavano la normalità per un giocatore così giovane. Però è un ragazzo dotato di una grande umiltà, nonché di un grande senso di responsabilità, dettaglio non così comune tra i coetanei dell’epoca».
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