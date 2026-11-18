TORINO- C’è un filo che lega la Primavera del Genoa (stagione 2023-2024) alla Juve di oggi. Quello che Alessandro Agostini - una vita in Serie A da terzino con la maglia del Cagliari tra il 2004 e il 2012 - ha contribuito a tessere accompagnando i primi passi di Jeff Ekhator nei professionisti. L’attuale attaccante bianconero conquistò subito la fiducia dell’allenatore, che ne intuì le potenzialità e spinse per aggregarlo al gruppo dall’Under 18. Da lì è cominciato un percorso di crescita graduale , fatto di lavoro, qualche difficoltà e tanta voglia di arrivare in alto. Agostini ripercorre quell’esperienza, raccontando pregi, margini di miglioramento e caratteristiche di un ragazzo su cui oggi anche la Juve può scommettere: dopo tre mesi vissuti in infermeria sta arrivando il momento di Ekhator.

Gli inizi di Ekhator

Alessandro Agostini, è con lei che Jeff Ekhator ha iniziato a farsi strada nella Primavera del Genoa.

«Ai tempi lui era un giocatore dell’Under 18. L’abbiamo portato a fare qualche allenamento con noi e da lì è scattato il colpo di fulmine. Perché a mio avviso è un giocatore importante, un attaccante di quelli moderni. Quelli che oggi si ricercano sul mercato. Perché sa giocare col resto della squadra, sa attaccare la profondità e ha qualità tecniche e fisiche di rilievo. All’epoca avevo un po’ spinto per tenerlo con noi, poi alla fine il tempo ci ha dato ragione, perché ha fatto un paio di stagioni veramente eccezionali».