Passare dal Genoa alla Juve significa cambiare vita, non solo squadra. Jeff Ekhator l’ha capito subito. E ha assorbito, suo malgrado, tutta la tensione di un trasferimento importante, persino maggiore rispetto a quanto dimostrato fino a quel preciso istante in Serie A , al netto delle indiscutibili qualità tecniche, tattiche e fisiche. È stato il primo colpo dell’era Carnevali . Un vero e proprio biglietto da visita del nuovo corso, una dichiarazione programmatica da parte dell’amministratore delegato: giovane, italiano e forte. Miscela che ha permesso a Ekhator di arrivare a Torino per 16 milioni più 2 di bonus.

Ma poi, appunto, la Juve è un’altra cosa rispetto a casa. In confonto alla comfort zone rossoblù. Lasciare il nido di Pegli gli ha creato tensione, preoccupazione, ansia. I due infortuni rimediati in estate seguono questo filone. Primo scatto col Basilea in amichevole a metà luglio: subito ko. Primo allungo in allenamento a fine agosto, dopo essere appena tornato dall’infortunio: altro ko. E così fino ad Alkmaar - quando la Juve ha scelto di inserirlo al fotofinish in lista Uefa al posto dell’infortunato Manuel Locatelli - Ekhator ha vissuto nella prigione dorata della Continassa guardando gli altri giocare e soffrire. Poi, contro l’Az, si è messo anche lui l’elmetto. Imperfetto, in Olanda, nei pochi minuti che Spalletti gli ha concesso. Molto meglio a Firenze: contro la Fiorentina ha fatto vedere dei lampi, anche solo nei momenti in cui strappa oppure nelle circostanze in cui protegge palla.