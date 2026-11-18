Spiragli di luce sopra la Continassa, proprio quando sembrava che le nuvole potessero addensarsi nuovamente sul centro sportivo bianconero. La Juventus prosegue il lavoro verso la prossima sfida contro il Venezia, riaccogliendo alla spicciolata i giocatori che rientrano dagli impegni con le rispettive nazionali. E, nelle ultime ore, proseguono i segnali positivi su chi è tornato a Torino acciaccato. Zhegrova, per esempio, che aveva lasciato anzitempo il ritiro del Kosovo. Per l'esterno destro sono state escluse lesioni e, nella giornata di ieri, si è allenato parzialmente insieme ai compagni. Vuol dire che viaggia più o meno speditamente verso la convocazione per la partita di domenica. Lavoro differenziato, invece, per Zeki Celik. Il turco aveva alzato bandiera bianca nel riscaldamento pre Francia-Turchia per un fastidio avvertito alla coscia sinistra. Anche per lui gli esami hanno escluso lesioni e i suoi progressi sono monitorati quotidianamente dallo staff sanitario e atletico del club. Non è da escludere, anzi, che possa scattare il semaforo verde in vista del Venezia. Sarebbe un recupero importante per Spalletti: se non titolare, almeno averlo a disposizione per uno spezzone di match.