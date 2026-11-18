Yildiz vede la luce: la svolta nel recupero, la data del rientro e quei numeri impressionanti
L’iter procede a gonfie vele, ma la Juve non ha intenzione di correre alcun rischio forzandone il rientro
“Yildiz ha delle qualità incredibili. Si distingue in un calcio che si fa ogni anno sempre più difficile, per via degli studi che ci sono dietro. A miei tempi, giocavamo sempre e solo con la palla. Era l’attrezzo che non dovevamo mai perdere o abbandonare”. Musiche e testi di Roberto Baggio, intervenuto ai nostri microfoni nell’aprile del 2024. Un campione senza tempo che di infortuni, “ahinoi”, ne sa qualcosina. Ecco, quell’attrezzo - a cui alludeva il Divin Codino - Yildiz l’ha ritrovato proprio ieri. Ed è la tappa, forse, più significativa del suo percorso riabilitativo. Per lui, che non ne può più di vedere i compagni soffrire dalla tribuna senza poter dare il benché minimo contributo; per i tifosi, sfiniti dall’ennesimo avvio stagionale sincopato e povero di leader tecnici in cui riporre ogni speranza; come per lo stesso Spalletti. In quello sciagurato pomeriggio di Frosinone, Lucio non ha perso solo l’unico fuoriclasse della rosa, ma anche il suo scudiero più fedele. Un punto di riferimento per tutti, dentro e fuori dal campo. Del resto, basta dare un’occhiata ai numeri per comprendere la portata dell’unico infortunio che la Juve non si sarebbe mai potuta permettere: dall’arrivo di Spalletti, quando il turco scende in campo dal primo minuto i bianconeri viaggiano a una media di 2 punti a partita, fra tutte le competizioni. Senza Yildiz, il parziale coincide con l’esatta metà.
Com'è cambiata la Juve senza Yildiz
C’è una Juve con il turco e una senza. Ma non lo scopriamo di certo oggi... “Maledetto pestone”. Quello che Kenan ha rimediato a Frosinone da Calò lo scorso 23 agosto e che dovrebbe portarlo - sulla carta - a saltare complessivamente ben 20 incontri stagionali tra Campionato, Europa League e Coppa Italia. Almeno, nella migliore delle ipotesi, considerando che non vi è ancora una data certa per il suo rientro nei ranghi bianconeri. Ma se il trend rimarrà quello delle ultime settimane - Yildiz ha bruciato le tappe trasferendosi definitivamente dal JMedical alla Continassa, dove ha già iniziato da giorni il lavoro in palestra e sul campo - Spalletti dovrebbe riabbracciarlo il 14 dicembre, in occasione del match casalingo con il Monza. Al più tardi, in quello successivo con la Roma all’Olimpico o addirittura, direttamente per il primo incontro dell’anno contro il Bologna, calendarizzato per il 3 di gennaio.
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