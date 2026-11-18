Il Venezia guarda in casa Juventus per alcuni possibili innesti di mercato. Ecco perché domenica pomeriggio allo stadio Moccagatta c’era sugli spalti il direttore dell’area tecnica arancioneroverde Cristian Molinaro per visionare dal vivo i talenti juventini della Next Gen, impegnati nella gara poi vinta 3-0 contro il Treviso. In particolare, il club lagunare ha messo gli occhi su due dei gioiellini bianconeri, ovvero il centrocampista Augusto Owusu e il terzino Filippo Pagnucco. Il classe 2006 ha colpito i dirigenti veneziani per la capacità di giostrare in più ruoli, visto che può essere impiegato ottimamente sia come laterale a tutta fascia in una linea di centrocampo a cinque sia come terzino in una difesa a quattro. Oltre al fatto di essere in grado di coprire entrambe le fasce con ottimi risultati. Un jolly utile e prezioso per tutti gli allenatori che hanno avuto a disposizione in questi anni Pagnucco. Il terzino in estate era stato sondato da diversi club di Serie B (Avellino e Catanzaro) per un prestito, tuttavia dalla Continassa era arrivato poi l’alt alla partenza. Vedremo cosa accadrà, qualora il Venezia o altre società dovessero farsi avanti nelle prossime finestre di mercato. Intanto domenica Molinaro ha potuto visionare da vicino pure il centrocampista Owusu, che ad agosto la Juve sembrava intenzionata a mandare a giocare in prestito per fargli fare esperienza in un altro club professionistico. L’infortunio di Khephren Thuram ha poi cambiato i piani della Signora, che ha stoppato la partenza del mediano aggregandolo spesso e volentieri alla Prima Squadra di Luciano Spalletti.