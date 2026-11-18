"Dieci anni fa avrei riso", Chiellini tra paradosso e ricordi Juve: "I miei sono Conte e Allegri"
Il dominio economico della Premier League: "Il Bournemouth spende più della Juventus"
Uno degli aspetti che preoccupano maggiormente Chiellini riguarda la crescente disparità finanziaria tra il calcio inglese e gli altri principali campionati europei. La forza economica della Premier League, alimentata soprattutto dagli ingenti introiti televisivi, permette infatti anche alle società di seconda fascia di disporre di risorse superiori rispetto a quelle di alcune delle grandi realtà continentali. Per descrivere concretamente questa situazione, l'ex difensore ha utilizzato un paragone emblematico: "Se pensi che il Bournemouth, con tutto il rispetto, possa spendere molto più della Juventus oggi, e se ce l'avessi detto dieci anni fa, tutti rideremmo a quell'idea...".
Una prospettiva che apre interrogativi anche sugli scenari futuri: "Sono curioso di sapere quale sarà la situazione tra cinque anni". Secondo Chiellini, ormai la capacità di contrastare economicamente il sistema inglese appartiene soltanto a pochissime società, piuttosto che a interi campionati. "Le uniche realtà che possono competere con la Premier League non sono i campionati, ma le singole squadre. Possiamo citare Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Barcellona".
Nazionale, la ricetta per ripartire
Il discorso si è poi spostato sulla crisi del calcio italiano, con particolare attenzione alle difficoltà della Nazionale, reduce da tre mancate qualificazioni consecutive alla Coppa del Mondo. Per Chiellini, una delle ragioni principali del declino riguarda la progressiva perdita di quelle caratteristiche che storicamente avevano reso l'Italia un punto di riferimento nella formazione dei difensori. "Non investendo nello sviluppo dei talenti. Siamo una terra di difensori e grandi talenti, ma ora non abbiamo veri difensori né grandi talenti", ha spiegato. La ripartenza, a suo giudizio, deve necessariamente passare dai vivai e da un progetto capace di accompagnare la crescita dei giovani fin dalle prime fasce d'età. "Certo, il calcio è cambiato, ma se guardi agli altri paesi, mantengono ancora la loro qualità principale. Dovremmo partire dai giovani, e spero che ora che la gente stia lavorando a un programma per bambini dai quattro ai quindici anni, è così che dovremmo ricominciare a creare talento". L'Italia, del resto, continua a poter contare su una tradizione tecnica di assoluto valore, come dimostrano i successi internazionali dei suoi allenatori. "Abbiamo ottimi allenatori, ma abbiamo bisogno anche di un buon sviluppo dal basso. Abbiamo avuto molti allenatori italiani che hanno vinto anche la Premier League, Carlo Ancelotti, Antonio Conte e Roberto Mancini".
- "Dieci anni fa avrei riso", Chiellini tra paradosso e ricordi Juve: "I miei sono Conte e Allegri"
- Il ricordo di Wembley contro l'Inghilterra
- Juventus, fiducia nel progetto e centralità della famiglia Agnelli
- Conte e Allegri, due leader diversi e le notti di Champions League
- Cristiano Ronaldo, il racconto di Chiellini: "Era di un'altra categoria"
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS