Nazionale, la ricetta per ripartire

Il discorso si è poi spostato sulla crisi del calcio italiano, con particolare attenzione alle difficoltà della Nazionale, reduce da tre mancate qualificazioni consecutive alla Coppa del Mondo. Per Chiellini, una delle ragioni principali del declino riguarda la progressiva perdita di quelle caratteristiche che storicamente avevano reso l'Italia un punto di riferimento nella formazione dei difensori. "Non investendo nello sviluppo dei talenti. Siamo una terra di difensori e grandi talenti, ma ora non abbiamo veri difensori né grandi talenti", ha spiegato. La ripartenza, a suo giudizio, deve necessariamente passare dai vivai e da un progetto capace di accompagnare la crescita dei giovani fin dalle prime fasce d'età. "Certo, il calcio è cambiato, ma se guardi agli altri paesi, mantengono ancora la loro qualità principale. Dovremmo partire dai giovani, e spero che ora che la gente stia lavorando a un programma per bambini dai quattro ai quindici anni, è così che dovremmo ricominciare a creare talento". L'Italia, del resto, continua a poter contare su una tradizione tecnica di assoluto valore, come dimostrano i successi internazionali dei suoi allenatori. "Abbiamo ottimi allenatori, ma abbiamo bisogno anche di un buon sviluppo dal basso. Abbiamo avuto molti allenatori italiani che hanno vinto anche la Premier League, Carlo Ancelotti, Antonio Conte e Roberto Mancini".