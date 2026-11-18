Un ex bianconero invece si è preso invece la scena con la maglia dell' Uruguay . Bentancur è stato tra i migliori nella vittoria per 5-0 contro la Repubblica Dominicana , offrendo una prestazione di grande sostanza e personalità. Alcuni giornali locali lo hanno descritto come "forza trainante" della squadra: un riconoscimento significativo per il centrocampista, che continua a rappresentare un elemento importante per la Celeste. La partita si è sbloccata con il gol di Aguirre sul finire del primo tempo, per poi sbilanciarsi nella seconda frazione. L'autorete di Valdez ha aperto la strada alla goleada, completata dalle reti di Nicolás De la Cruz', Valverde e Bruno Damiani. Una cinquina che ha messo in evidenza la qualità offensiva della formazione uruguaiana.

Argentina show, Nico Paz e Mastantuono si prendono la scena

La copertina della notte sudamericana spetta inevitabilmente all'Argentina, protagonista di una vera e propria goleada contro il Costa Rica. La formazione albiceleste si è imposta con un netto 7-0, in una partita dominata dall'inizio alla fine e impreziosita dalle prestazioni di due giovani talenti che militano nel campionato italiano e che stanno cercando di prendersi tante responsabilità dopo l'addio di Messi. Grande protagonista è stato Nico Paz, autore di una doppietta nel primo tempo. Il fantasista del Como ha confermato ancora una volta le proprie qualità, mostrando personalità e capacità di incidere anche con la maglia della nazionale. Stessa sorte per Mastantuono, che ha trovato due volte la via del gol, dopo essere subentrato all'intervallo. A completare il tabellino argentino ci ha pensato Julián Alvarez, anche lui autore di una doppietta, mentre Mac Allister ha firmato la sesta rete. Una serata da incorniciare per i giovani protagonisti. Successo anche per l'Ecuador, che ha superato la Bolivia per 2-0. Tra i protagonisti Yeboah, attaccante del Venezia, schierato titolare e dunque coinvolto fin dall'inizio nella prestazione della propria nazionale. A decidere la sfida sono state le reti di Mercado e Caicedo.



I risultati delle amichevoli sudamericane: