Cabal e Lucumi nel muro Colombia, Nico Paz e Mastantuono show: le amichevoli sudamericane
Una notte ricca di gol, indicazioni interessanti e prestazioni da mettere sotto osservazione per i club europei. Le nazionali sudamericane sono tornate in campo per una serie di amichevoli che hanno regalato risultati larghi e qualche spunto particolarmente interessante anche in ottica Serie A. Riflettori puntati soprattutto sulla Colombia, dove hanno trovato spazio Cabal e Lucumi della Juve, ma non sono mancati i motivi per seguire le altre sfide. Dalla doppietta di Nico Paz (sempre più protagonista dopo il ritiro di Messi) e Mastantuono con l'Argentina alla presenza di Yeboah nell'Ecuador, fino alla prova di Bentancur, ex bianconero tra i protagonisti del largo successo dell'Uruguay.
Juventus, Cabal titolare e Lucumi entra dopo l'infortunio di Sánchez
Tra le partite più osservate in casa Juventus c'era sicuramente Cile-Colombia, terminata senza reti. Uno 0-0 che ha lasciato spazio a poche emozioni sul tabellino, ma che ha comunque offerto indicazioni importanti per i bianconeri. Cabal è partito dal primo minuto, trovando spazio sulla corsia difensiva e confermando la sua crescita dal punto di vista fisico. Lucumi, invece, è entrato al 24' per sostituire Sanchez, costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema fisico. Per il difensore della Juventus, la serata si è conclusa con un episodio ormai familiare: anche in questa occasione è arrivata un'ammonizione, a conferma di un temperamento agonistico che spesso accompagna le sue prestazioni. I Cafeteros non sono riusciti a trovare la via del gol, sprecando anche una grande opportunità con Luis Suarez, che ha fallito un calcio di rigore.
Un ex bianconero invece si è preso invece la scena con la maglia dell'Uruguay. Bentancur è stato tra i migliori nella vittoria per 5-0 contro la Repubblica Dominicana, offrendo una prestazione di grande sostanza e personalità. Alcuni giornali locali lo hanno descritto come "forza trainante" della squadra: un riconoscimento significativo per il centrocampista, che continua a rappresentare un elemento importante per la Celeste. La partita si è sbloccata con il gol di Aguirre sul finire del primo tempo, per poi sbilanciarsi nella seconda frazione. L'autorete di Valdez ha aperto la strada alla goleada, completata dalle reti di Nicolás De la Cruz', Valverde e Bruno Damiani. Una cinquina che ha messo in evidenza la qualità offensiva della formazione uruguaiana.
Argentina show, Nico Paz e Mastantuono si prendono la scena
La copertina della notte sudamericana spetta inevitabilmente all'Argentina, protagonista di una vera e propria goleada contro il Costa Rica. La formazione albiceleste si è imposta con un netto 7-0, in una partita dominata dall'inizio alla fine e impreziosita dalle prestazioni di due giovani talenti che militano nel campionato italiano e che stanno cercando di prendersi tante responsabilità dopo l'addio di Messi. Grande protagonista è stato Nico Paz, autore di una doppietta nel primo tempo. Il fantasista del Como ha confermato ancora una volta le proprie qualità, mostrando personalità e capacità di incidere anche con la maglia della nazionale. Stessa sorte per Mastantuono, che ha trovato due volte la via del gol, dopo essere subentrato all'intervallo. A completare il tabellino argentino ci ha pensato Julián Alvarez, anche lui autore di una doppietta, mentre Mac Allister ha firmato la sesta rete. Una serata da incorniciare per i giovani protagonisti. Successo anche per l'Ecuador, che ha superato la Bolivia per 2-0. Tra i protagonisti Yeboah, attaccante del Venezia, schierato titolare e dunque coinvolto fin dall'inizio nella prestazione della propria nazionale. A decidere la sfida sono state le reti di Mercado e Caicedo.
I risultati delle amichevoli sudamericane:
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Argentina-Costa Rica 7-0: Nico Paz (2), Julián Álvarez (2), Mastantuono (2), Mac Allister.
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Cile-Colombia 0-0.
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Ecuador-Bolivia 2-0: Mercado, Caicedo.
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Uruguay-Repubblica Dominicana 5-0: Aguirre, Valdez (autogol), De la Cruz, Valverde, Damiani.
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