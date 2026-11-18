Dalla gestione del calcio giocato alle opportunità offerte dall'industria sportiva internazionale. Andrea Agnelli e Giorgio Chiellini ampliano il proprio raggio d'azione nel mondo degli investimenti, puntando su un settore in forte espansione: quello dei memorabilia sportivi. Attraverso Gamma Waves Partners, la piattaforma finanziaria fondata insieme a Rocco Benetton, i due protagonisti della storia bianconera hanno guidato un'importante operazione da 20 milioni di dollari a favore di MatchWornShirt, realtà olandese specializzata nella vendita all'asta di maglie indossate durante le partite e oggetti da collezione legati allo sport. Un'operazione che conferma la volontà di esplorare nuove opportunità di business all'incrocio tra sport, tecnologia e intrattenimento. Il finanziamento servirà soprattutto a sostenere lo sviluppo internazionale della società, con uno sguardo particolare al mercato statunitense, dove il collezionismo sportivo rappresenta un comparto dalle enormi potenzialità.

Gamma Waves Partners guida il finanziamento: tra gli investitori anche Kevin Durant L'operazione da 20 milioni di dollari vede Gamma Waves Partners nel ruolo di investitore principale, ma coinvolge anche altri nomi di primo piano dello sport internazionale. Tra i partecipanti al round figurano 35V, società fondata dalla stella NBA Kevin Durant insieme al suo socio Rich Kleiman, e Pacers Sports & Entertainment, gruppo che controlla gli Indiana Pacers nel basket maschile e le Indiana Fever nella WNBA. Al progetto hanno aderito anche Joyned Capital, realtà di investimento che riunisce atleti professionisti e alla quale partecipano i fratelli Jurrien e Quinten Timber.