La sfida tra Juventus e Venezia non si giocherà soltanto sul terreno di gioco. A far discutere, tra i tifosi bianconeri, è anche la designazione arbitrale scelta per il prossimo appuntamento di campionato, con particolare attenzione alla sala VAR . Se per Arena sarà un debutto assoluto alla direzione della Juventus dei grandi in Serie A, il nome di Ghersini riporta alla memoria alcuni precedenti tutt'altro che fortunati per la Vecchia Signora. Sette le occasioni in cui l'arbitro è stato coinvolto al monitor nelle partite dei bianconeri, con un bilancio di appena una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte. Numeri accompagnati da episodi controversi che hanno alimentato polemiche e discussioni.

Juve-Venezia: prima volta per Arena, la squadra arbitrale

Sarà Arena a dirigere Juventus-Venezia: si tratta di una prima volta assoluta con la Juventus dei grandi in Serie A. Un esordio che rappresenta un elemento di curiosità in vista della sfida. Il direttore di gara sarà poi affiancato dagli assistenti Cecconi e Miniutti, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Massa. In sala VAR ci sarà Ghersini (con Mazzoleni nel ruolo di AVAR) che ritrova la Vecchia Signora e non porta molto bene. Sono sette i precedenti con il club bianconero quando è stato impiegato al monitor: il bilancio parla di una sola vittoria bianconera, accompagnata da tre pareggi e altrettante sconfitte. Non soltanto una statistica, ma anche alcuni episodi arbitrali che hanno lasciato più di qualche perplessità nell'ambiente bianconero...