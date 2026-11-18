La Juventus prosegue la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro il Venezia , in programma domenica 22 novembre. Dopo la pausa per le Nazionali, i bianconeri sono chiamati a ripartire con l'obiettivo di recuperare terreno in classifica e avvicinarsi alla zona Champions League. Dalla seduta mattutina arrivano alcune indicazioni positive per Spalletti.

Le notizie migliori per la Juve riguardano Zhegrova , che ha preso parte regolarmente all'intero allenamento insieme al resto della squadra, senza accusare particolari problemi. Restano invece da monitorare le condizioni di alcuni elementi della rosa, ancora impegnati in programmi di lavoro individuali. Proseguono infatti le sedute differenziate per Cambiaso, Celik, Kalulu e Nico Gonzalez .

Il laterale turco è rientrato dagli impegni con la propria nazionale accusando qualche fastidio fisico e sta seguendo un percorso specifico per recuperare la migliore condizione. Anche per gli altri tre giocatori lo staff medico e tecnico continua a gestire il lavoro con cautela, valutando giorno dopo giorno i progressi. Spalletti attende dunque ulteriori segnali prima di capire su quali elementi potrà contare per la partita di domenica. L'obiettivo è recuperare più giocatori possibili in vista della ripresa del campionato, senza correre rischi inutili.