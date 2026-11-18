Conte e la Juventus, parla Antonio: "Prima o poi il cerchio si chiuderà. Giuntoli scelse Motta..."
L'amore per il bianconero nelle parole del tecnico: "Anche nel 2019 potevo tornare"
Antonio Conte e la Juventus, un amore mai finito. Il tecnico, attualmente sul mercato dopo il biennio a Napoli (Scudetto e Supercoppa in bacheca), ha parlato a Cronache di Spogliatoio nel corso di un'intervista che uscirà in maniera integrale alle 14 di venerdì. "Prima o poi il cerchio con la Juve si chiuderà", ha ammesso nell'anteprima che dalle 16 con un reel sarà sui social. Nel corso della chiacchierata Conte ha anche rivelato che il suo ritorno a Torino è stato vicinissimo già in due occasioni: nel 2019, quando venne scelto Maurizio Sarri per prendere il testimone dopo il quinquennio Allegri e l'addio di Max, e nel 2024 quando fu decisiva la scelta della proprietà di dare pieno potere a Giuntoli: la scelta non ricadde su Antonio bensì su Thiago Motta.
Conte e il retroscena Diego: "Non scendo a compromessi"
L'allenatore poi racconta un retroscena del passato legato sempre ai bianconeri: "Prima o poi quel cerchio dovremo chiuderlo. Non so se tra uno, dieci o quindici anni ma so di aver lasciato qualcosa alla Juventus. Potevo diventare l'allenatore della Juve già nel 2009, ma loro presero Diego nonostante sapessero bene che avrei fatto il 4-2-4. Mi dissero che Diego voleva giocare con il 4-3-1-2: qualsiasi altro avrebbe detto di sì ma io non scendo a compromessi. Così dissi alla società: 'Se un calciatore deve decidere come dobbiamo giocare, non sono l'allenatore giusto per voi'. Sono uscito da quell'incontro consapevole che non sarei diventato l'allenatore della Juventus".
E continua: "La cosa curiosa, nel rapporto tra me e la Juve, è che in passato ci sono stati dei momenti in cui avremmo potuto ritrovarci. È successo quando hanno deciso di prendere Sarri: io ero libero e, infatti, poi sono andato all'Inter. Ed è successo una seconda volta quando ero libero e Giuntoli ha deciso di prendere Thiago Motta: io sono andato a Napoli. Tante volte incontro dei tifosi juventini che mi chiedono: 'Quando torni?'. La risposta è che tornerò quando ci sarà l'opportunità, quando si incroceranno alcune situazioni. So che non sarà semplice, anche se penso che prima o poi il cerchio si dovrà chiudere".
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