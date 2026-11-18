McKennie, la Juve e la verità sul Manchester United: "Ecco come stanno le cose. Non vedo l'ora…"
"Sono un giocatore della Juventus e c'è stato un fraintendimento su quello che ho detto". Queste le parole di Weston McKennie, che dopo la vittoria per 2-0 contro Haita ha voluto chiarire in merito al suo futuro. Le sue parole di alcuni giorni fa, infatti, avevano scatenato un vero e proprio caos attorno all'americano, che sembrava avesse aperto alla possibilità di trasferirsi al Manchester United. A quanto pare, però, si è trattato soltanto di un errore. "Colpa delle traduzioni e tutto il resto, che ovviamente mi si sono ritorti contro - ha continuato il centrocampista bianconero -. Non so perché, immagino che qualcosa sia andato perso nella traduzione. Sono felice dove sono e sono felice di restare. È per questo che ho rinnovato il contratto e non vedo l'ora di trascorrere molti altri anni qui".
Cosa avevo detto McKennie
Ma perché i tifosi della Vecchia Signora erano in agitazione? McKennie parlando dell'addio di Pochettino, che ha lasciato la nazionale americana per andare ad allenare il Manchester United, aveva detto: "È ovvio che questa squadra gli sia entrata nel cuore (riferendosi a Pochettino, ndr) e che abbia capito la qualità che questa squadra ha da offrire. Penso che sia una possibilità. Come sapete, nel nostro gruppo ci sono molti ragazzi che presto, o nel corso del prossimo anno, cambieranno squadra. Quindi penso che i rumors siano in qualche modo inevitabili. Ma alla fine dei conti, non si sa mai cosa passa per la testa dell’allenatore e quali giocatori stia effettivamente cercando. Penso che potrebbe effettivamente accadere, potenzialmente, di vedere alcuni dei ragazzi di cui si parla in ottica United andare a Manchester".
La risposta di Pochettino: "È il sogno di molti"
Da quando Pochettino è stato nominato allenatore dello United, infatti, sono circolate moltissime voci su possibili interessamenti per giocatori statunitensi, McKennie compreso. L'allenatore argentino, però, ha voluto mettere le mani avanti: "Non è questo il momento di parlarne. Tutti i giocatori di talento sognano sempre di raggiungere il massimo livello. Il Manchester United è una delle squadre di massimo livello ed è il sogno di molti giocatori".
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