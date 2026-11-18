"Sono un giocatore della Juventus e c'è stato un fraintendimento su quello che ho detto". Queste le parole di Weston McKennie, che dopo la vittoria per 2-0 contro Haita ha voluto chiarire in merito al suo futuro. Le sue parole di alcuni giorni fa, infatti, avevano scatenato un vero e proprio caos attorno all'americano, che sembrava avesse aperto alla possibilità di trasferirsi al Manchester United. A quanto pare, però, si è trattato soltanto di un errore. "Colpa delle traduzioni e tutto il resto, che ovviamente mi si sono ritorti contro - ha continuato il centrocampista bianconero -. Non so perché, immagino che qualcosa sia andato perso nella traduzione. Sono felice dove sono e sono felice di restare. È per questo che ho rinnovato il contratto e non vedo l'ora di trascorrere molti altri anni qui".