"Sinner assenza ingombrante, Cobolli calciatore mancato": Spalletti show anche alle Atp Finals
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky dall’Inalpi Arena, dove è arrivato per assistere alla sfida tra Cobolli e Tiafoe. Prima della sfida tra l'azzurro e lo statunitense, Spalletti ha parlato così dell'appuntamento che in questi giorni sta appassionando Torino.
Sinner ingombrante, Cobolli calciatore mancato
L’allenatore bianconero si è soffermato innanzitutto sull’assenza di Jannik Sinner: "Sinner diventa un’assenza ingombrantissima stasera. Anche per chi non si intende di tennis come me, si ha subito la percezione del campione che è, sia dal punto di vista dell’uomo che del professionista". Spalletti ha poi sottolineato l’importanza del contributo dell’altoatesino alla crescita del movimento tennistico: "Ha dato sicuramente un impulso fondamentale, trasmettendo energia a tutti quelli che stanno venendo fuori e lo insidiano per essere competitivi a questo livello".
Il tecnico della Juventus ha quindi parlato di Flavio Cobolli, ricordandone anche il passato nel mondo del calcio: "Cobolli è un calciatore mancato, perché era a Trigoria ad allenarsi. Un atleta nato, poteva scegliere qualsiasi sport". Infine, Spalletti ha espresso tutto il suo entusiasmo per lo spettacolo dell’Inalpi Arena: "Ci gusteremo una partita dentro un teatro del tennis, perché è un palazzetto bellissimo. Ogni volta che sono venuto ho assistito a grandi partite, per cui in bocca al lupo a Cobolli".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS