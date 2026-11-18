Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky dall’Inalpi Arena, dove è arrivato per assistere alla sfida tra Cobolli e Tiafoe. Prima della sfida tra l'azzurro e lo statunitense, Spalletti ha parlato così dell'appuntamento che in questi giorni sta appassionando Torino.

Sinner ingombrante, Cobolli calciatore mancato L’allenatore bianconero si è soffermato innanzitutto sull’assenza di Jannik Sinner: "Sinner diventa un’assenza ingombrantissima stasera. Anche per chi non si intende di tennis come me, si ha subito la percezione del campione che è, sia dal punto di vista dell’uomo che del professionista". Spalletti ha poi sottolineato l’importanza del contributo dell’altoatesino alla crescita del movimento tennistico: "Ha dato sicuramente un impulso fondamentale, trasmettendo energia a tutti quelli che stanno venendo fuori e lo insidiano per essere competitivi a questo livello".