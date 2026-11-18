Juve Women, playoff Champions in tasca! Serturini e Pavan entrano e firmano la vittoria contro l'OH Leuven
All'ultimo respiro: vince la Juve
Bianconere più propositive e pericolose fin dai primi minuti. Salvai sfiora il vantaggio di testa al 3’, poi Noordman e Redondo impegnano la difesa belga. Al 15’ Bartel tenta la conclusione dalla distanza, mentre poco dopo Noordman non riesce a sfruttare un cross insidioso di Chiba. Dopo un avvio vivace, i ritmi si abbassano e le occasioni diminuiscono. Nel finale è ancora Salvai a sfiorare il gol di testa, ma Seynhaeve devia in corner. Si va all’intervallo sullo 0-0, con la Juventus incapace di concretizzare la propria superiorità offensiva. Nella ripresa le bianconere che continuano a cercare il vantaggio ma rischiano anche sulle ripartenze avversarie. Le belghe si rendono pericolose con Papatheodorou e Bosteels, mentre la Juventus risponde con i tentativi di Chiba, Noordman e Carbonell, che al 58’ spreca una buona occasione. Al 63’ Salvai ci prova ancora di testa, trovando la risposta di Seynhaeve, ma il brivido più grande arriva al 72’, quando Bosteels colpisce in pieno la traversa con un tiro dalla distanza sul quale la Juve si salva. Le ragazze di Guerrero reagiscono allo spavento e dopo una rete annullata all’82’ a Sarriegi, per un precedente fallo in attacco di Redondo, arriva il gol che sblocca l'incontro. All'86′ Sarriegi conclude da fuori, respinta da Seynhaeve e tap-in di Serturini che insacca l'1-0. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Pavan che al 93'
Inter ko con il Real Madrid
L'Inter lotta e mette in difficoltà il Real, ma alla fine esce sconfitta, anche se a testa alta, dallo stadio "Alfredo Di Stefano" di Madrid. Le nerazzurre perdono 3-1 e, pur giocando in 10 contro 11 dal 41' del primo tempo per l'espulsione di Vilhjalmsdottir, cedono solo nel finale. Al 28' le padrone di casa passano in vantaggio con Beerensteyn, l'Inter resta in 10, ma ha la forza per pareggiare poco prima dell'intervallo con Cambiaghi. Soltanto all'85' il Real trova il 2-1 con Brunn che poi, al 94', su rigore fissa il risultato sul definitivo 3-1. In classifica nerazzurre a quota 4 dopo 5 partite, qualificazione a rischio con il decisivo ultimo atto contro l'Arsenal.
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