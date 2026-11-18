All'ultimo respiro: vince la Juve

A decidere una sfida combattuta sono i gol diche regalano tre punti fondamentali alla squadra di. Le bianconere salgono così a 9 punti in classifica, risalendo momentaneamente al sesto posto e

Bianconere più propositive e pericolose fin dai primi minuti. Salvai sfiora il vantaggio di testa al 3’, poi Noordman e Redondo impegnano la difesa belga. Al 15’ Bartel tenta la conclusione dalla distanza, mentre poco dopo Noordman non riesce a sfruttare un cross insidioso di Chiba. Dopo un avvio vivace, i ritmi si abbassano e le occasioni diminuiscono. Nel finale è ancora Salvai a sfiorare il gol di testa, ma Seynhaeve devia in corner. Si va all’intervallo sullo 0-0, con la Juventus incapace di concretizzare la propria superiorità offensiva. Nella ripresa le bianconere che continuano a cercare il vantaggio ma rischiano anche sulle ripartenze avversarie. Le belghe si rendono pericolose con Papatheodorou e Bosteels, mentre la Juventus risponde con i tentativi di Chiba, Noordman e Carbonell, che al 58’ spreca una buona occasione. Al 63’ Salvai ci prova ancora di testa, trovando la risposta di Seynhaeve, ma il brivido più grande arriva al 72’, quando Bosteels colpisce in pieno la traversa con un tiro dalla distanza sul quale la Juve si salva. Le ragazze di Guerrero reagiscono allo spavento e dopo una rete annullata all’82’ a Sarriegi, per un precedente fallo in attacco di Redondo, arriva il gol che sblocca l'incontro. All'86′ Sarriegi conclude da fuori, respinta da Seynhaeve e tap-in di Serturini che insacca l'1-0. A chiudere definitivamente i conti ci pensa Pavan che al 93'