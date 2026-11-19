TORINO - Torna a ripopolarsi lo spogliatoio della Continassa. Ieri, la Juventus ha riaccolto Koopmeiners ed Ekhator e, nelle prossime sessioni di allenamento, Luciano Spalletti potrà lavorare con il gruppo al completo, al netto degli infortunati. Contestualmente, sono già iniziati i primi ragionamenti di formazione in vista della prossima partita di Serie A contro il Venezia, in programma domenica alle 12:30. Tavola imbandita e godereccia, oppure boccone amaro: cosa sarà del lunch match? Molto passa anche dalle strategie e dalle scelte che in queste ore stanno maturando all’interno del centro sportivo bianconero. Non è semplice e i nodi da sciogliere sono diversi, alcuni emersi proprio a causa della sosta nazionali. A partire dal modulo. Nelle ultime settimane, Spalletti ha lavorato alla transizione al 4-3-3, in modo che questo potesse diventare lo scheletro tattico che, con continuità, avrebbe accompagnato la Juventus in questa parte di stagione che può essere decisiva per definire obiettivi e ambizioni della squadra.

Si va verso la difesa a tre Come troppo spesso è accaduto, però, il destino ha messo i bastoni tra le ruota del tecnico di Certaldo e del suo staff e, per questo, contro i lagunari aumentano le possibilità che la Juve possa schierarsi con la difesa a tre. 3-4-2-1, 3-5-2, 3-4-3: molto dipenderà dai momenti della partita e dal punto generale sulle condizioni dei giocatori a disposizione. Tutto questo si rende necessario a causa del buco che si è creato sulla corsia di destra. Kalulu non ha potuto rispondere alla convocazione della nazionale francese a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra, Cambiaso e Celik lavorano ancora a parte e, anche se ce la facessero per la convocazione, certo non arriverebbero alla partita di domenica al meglio della forma.