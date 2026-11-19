Conte ha detto la verità, solo la verità, nient’altro che la verità. Non gli serviva giurare, perché quando parla della Juve è sempre piuttosto sincero. E diretto. Quindi, sì, non vede l’ora di tornare alla Juventus e non esiterebbe ad accattare la proposta. La sua non è tecnicamente un’autocandidatura, perché non c’è bisogno di esternare la cosa pubblicamente, tutti conoscono i suoi sentimenti, a partire dai dirigenti della Juventus. Dirigenti perfettamente consapevoli che potrebbe bastare una chiamata. E finora non l’hanno fatta. Per due fondamentali ragioni: hanno fiducia in Spalletti; vogliono evitare in tutti i modi possibili di cambiare il quarto allenatore in quatto anni. Non sarebbe una scelta da Juve, non sarebbe una scelta da grande squadra, non risolverebbe, ma anzi amplierebbe, uno dei problemi più gravi del club: una squadra senza personalità e deresponsabilizzata dai continui cambi di allenatori e dirigenti degli ultimi tre anni. Un frullatore che la proprietà ha ordinato di spegnere possibilmente.

Gli scenari possibili E a giugno? Giugno è ancora troppo lontano per offrire letture certe: c’è una stagione davanti, obiettivi da centrare e una squadra da far crescere. Ma che la Juve possa fare una riflessione sull’allenatore a fine stagione è uno scenario possibile. E, a quel punto, la strada che porta a Conte potrebbe essere ancora percorribile? Probabilmente sì, anzi forse “molto probabilmente” ma, anche in questo caso, meglio non vendere certezze che non si hanno.