Giovanni Carnevali ha un compito particolarmente arduo. Oggi festeggia il 66° compleanno da amministratore delegato di una Juve che sta faticosamente rincorrendo la competitività in campionato. Nell’analisi del momento bianconero è più realista del re: «Essere arrivato qui è un orgoglio. Ho trovato una società all’avanguardia. Negli anni la Juve ha cercato di guardare avanti, pensando che si potessero creare tante altre opportunità oltre il calcio». Però, poi, torna subito alle note dolenti, che inevitabilmente condizionano qualsiasi manovra operativa: «Una delle difficoltà principali per noi è legata al settlement agreement. Se vogliamo fare investimenti importanti sui calciatori non possiamo farli. È una difficoltà, perché per ottenere risultati sportivi devi poter fare degli investimenti sui campioni. La società ha fatto una ricapitalizzazione e questo vuol dire che, nel corso degli anni, qualche errore è stato fatto». Chiarissimo. Ma d’altronde lo sanno pure i muri alla Continassa: tutti conoscono lo stato in cui versava la Juve a giugno, nella fase di avvicendamento tra Comolli e Carnevali.