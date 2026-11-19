Carnevali e le note dolenti Juve: "Per ottenere risultati sportivi servono investimenti sui campioni"
Giovanni Carnevali ha un compito particolarmente arduo. Oggi festeggia il 66° compleanno da amministratore delegato di una Juve che sta faticosamente rincorrendo la competitività in campionato. Nell’analisi del momento bianconero è più realista del re: «Essere arrivato qui è un orgoglio. Ho trovato una società all’avanguardia. Negli anni la Juve ha cercato di guardare avanti, pensando che si potessero creare tante altre opportunità oltre il calcio». Però, poi, torna subito alle note dolenti, che inevitabilmente condizionano qualsiasi manovra operativa: «Una delle difficoltà principali per noi è legata al settlement agreement. Se vogliamo fare investimenti importanti sui calciatori non possiamo farli. È una difficoltà, perché per ottenere risultati sportivi devi poter fare degli investimenti sui campioni. La società ha fatto una ricapitalizzazione e questo vuol dire che, nel corso degli anni, qualche errore è stato fatto». Chiarissimo. Ma d’altronde lo sanno pure i muri alla Continassa: tutti conoscono lo stato in cui versava la Juve a giugno, nella fase di avvicendamento tra Comolli e Carnevali.
Carnevali sul mercato
L’ad non vende fumo, anche in previsione di un mercato di gennaio che dovrà servire al club per puntellare una rosa resa lacunosa dai gravi infortuni di Yildiz, Thuram e Locatelli: «Ho fiducia, ma ci vuole tempo, garantisco professionalità e voglia ma non prometto nulla di speciale. Ci sono soddisfazioni da dare ai nostri tifosi che sono ovunque, il nostro core business sono loro». Piedi per terra, dunque. Carnevali conosce benissimo le esigenze e il confronto con Massara e Spalletti è costante. Le priorità a gennaio sono due: la punta e il laterale sinistro. Poi, in base al programma di recupero di Thuram e Locatelli, si ragionerà anche sul centrocampista. Attenzione anche alle uscite: troppi gli esterni d’attacco attualmente in rosa.
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