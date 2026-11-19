Joao Mario , prima di tutto come sta e come ha vissuto questo periodo di sosta? «Sto bene e con i compagni sto lavorando per migliorare tutti gli aspetti del gioco, specie la fase difensiva perché subiamo tanti gol». L'ultima partita giocata è stata contro la Juventus. Cosa vi ha lasciato quel pareggio? «Una sensazione amara. Sapevamo che loro sono una grande squadra ma durante la gara sentivamo che potevamo vincere. È questa la mentalità che dobbiamo avere sempre, provare a vincere tutte le partite, anche contro le big . Lo abbiamo dimostrato quella sera anche se alla fine non sono arrivati i tre punti». Da ex come l'ha vissuta? «E' stato speciale. A Torino sono stato soltanto sei mesi ma sono bastati per capire tutta la grandezza di quella società, insieme a tanti giocatori forti. Ma appena sono sceso in campo mi sono solo concentrato sul match». Proprio lei è stato al centro dell'episodio più discusso, il mancato rigore alla Juve per un suo presunto tocco di mani. A distanza di giorni cosa si sente di dire? «Ormai è acqua passata (sorride). Comunque ho rivisto le immagini, per me sono stati un movimento e un tocco involontari. Possono pure pensarla diversamente, nel calcio è una cosa normale, ma la decisione finale a mio avviso è stata corretta».

Joao Mario: "Juve? Sono focalizzato solo sulla Fiorentina. Futuro..."

Alla Fiorentina è arrivato in estate in prestito oneroso con possibilità di riscatto a giugno, alla Juventus è legato da un contratto fino al 2030. Dove si immagina fra un anno? «Io adesso sono focalizzato sul presente. Bisogna sempre pensare solo a fare meglio possibile dove siamo. Poi staremo a vedere». Nell'estate 2025 è arrivato a Torino dal Porto di cui è stato un punto fermo e dove ha vinto praticamente tutto. Perché con la Juventus non è scattata la scintilla? «Penso di aver iniziato bene la stagione poi l’allenatore ha fatto altre scelte e ho finito per giocare poco. Ma io sono uno che ha voglia di giocare sempre, di lì la decisione di andar via. Ma la Juve sta sempre nel mio cuore, una squadra a cui rimango legato, ho ancora un contratto, vediamo cosa accadrà. Ora però sono alla Fiorentina, in un club pieno di storia, per me è un motivo di orgoglio. Voglio fare bene e sono concentrato su questo. Al futuro come detto penserò poi». Peraltro nelle ultime tre partite è stato sempre titolare dopo tanta panchina. Come ha saputo conquistare la fiducia di Vanoli? «Dando sempre tutto in allenamento come persona e come calciatore, come del resto ho sempre fatto. E appena ho avuto un'opportunità me la sono presa cercando di ripagare la fiducia del mister. Adesso devo continuare così perché la concorrenza è fortissima».