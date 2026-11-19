La Juventus resta una presenza centrale nel racconto di Antonio Conte, anche quando si parla della sua esperienza sulla panchina dell'Inter. Il tecnico salentino, protagonista di un'intervista a Cronache di Spogliatoio (qui la prima parte), è tornato sul progetto nerazzurro che lo portò a Milano con un obiettivo dichiarato: interrompere il dominio bianconero e riportare il club alla vittoria. Un traguardo raggiunto con la conquista dello Scudetto, ma che non bastò a garantire la prosecuzione del rapporto. Conte ha infatti svelato i retroscena del suo addio, spiegando le divergenze con la società sulle ambizioni future e sulla possibilità di costruire una squadra competitiva anche in Europa. Nel corso della chiacchierata ha trovato spazio anche un allenamento speciale svolto con Lukaku.

Conte e il lavoro da sergente su Lukaku Conte nella sua carriera ha rilanciato e migliorato diversi giocatori, tra questi Lukaku. E ne ha parlato nel corso dell'intervista a Cronache di Spogliatoio: "Lui non era abituato a giocare spalle alla porta, aveva solo una fase, la ripartenza. Per le sue caratteristiche doveva diventare per forza un giocatore completo. Mi ricordo che i primi tempi mi diceva: "Mister, io non sono portato a fare queste cose in area, tenere palla e tenere botta. Io devo attaccare". E io rispondevo: "Romelu, tu devi diventare un giocatore completo".