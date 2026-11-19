"Interrompiamo l'egemonia della Juve": retroscena Conte su Marotta, l'Inter e il motivo dell'addio
La Juventus resta una presenza centrale nel racconto di Antonio Conte, anche quando si parla della sua esperienza sulla panchina dell'Inter. Il tecnico salentino, protagonista di un'intervista a Cronache di Spogliatoio (qui la prima parte), è tornato sul progetto nerazzurro che lo portò a Milano con un obiettivo dichiarato: interrompere il dominio bianconero e riportare il club alla vittoria. Un traguardo raggiunto con la conquista dello Scudetto, ma che non bastò a garantire la prosecuzione del rapporto. Conte ha infatti svelato i retroscena del suo addio, spiegando le divergenze con la società sulle ambizioni future e sulla possibilità di costruire una squadra competitiva anche in Europa. Nel corso della chiacchierata ha trovato spazio anche un allenamento speciale svolto con Lukaku.
Conte e il lavoro da sergente su Lukaku
Conte nella sua carriera ha rilanciato e migliorato diversi giocatori, tra questi Lukaku. E ne ha parlato nel corso dell'intervista a Cronache di Spogliatoio: "Lui non era abituato a giocare spalle alla porta, aveva solo una fase, la ripartenza. Per le sue caratteristiche doveva diventare per forza un giocatore completo. Mi ricordo che i primi tempi mi diceva: "Mister, io non sono portato a fare queste cose in area, tenere palla e tenere botta. Io devo attaccare". E io rispondevo: "Romelu, tu devi diventare un giocatore completo".
Mi ricordo una cosa che facevamo con Paolo Vanoli, l'allenatore della Fiorentina, prima nel mio staff: a fine allenamento con lo sparapalloni lanciavamo i palloni forti a Lukaku che doveva stopparli e girarsi, mentre Vanoli gli arrivava dietro. Giustamente gli mettevamo una sagoma di gommapiuma a Paolo, altrimenti si faceva male. È diventato Lukaku per questo. Riesce a fare ora tutte e due le cose: se c'è da attaccare la profondità ha gamba e forza per fare quello e se te lo porti in area c'è da tenere botta, perché è come portarti il gol in casa".
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