A tre giorni dal ritorno sul campo in Serie A, Spalletti ha deciso di concedere un giorno libero a tutti i calciatori che non erano partiti con le rispettive selezioni e che quindi avevano cominciato a lavorare già dall'inizio della settimana. Tutti gli altri invece, dunque sia gli infortunati che coloro i quali sono rientrati dagli impegni con le nazionali, hanno svolto una regolare seduta di allenamento . Countdown dunque per il match di domenica alle 12.30 all'Allianz Stadium, con Spalletti che inizia già a ragionare su chi schierare in campo dal primo minuto.

La probabile formazione contro il Venezia

La Juventus dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, puntando con tutta probabilità sull'11 considerato 'tipo' ma riservando comunque alcuni dubbi in termini di ballottaggio. Si prosegue con la difesa a 3, in attesa di riavere tutti gli effettivi e poter nuovamente puntare sull'assetto tattico a 4. Dubbi non ce ne sono in porta, perché a difendere i pali bianconeri ci sarà ovviamente Vicario. Il terzetto difensivo dovrebbe vedere ancora una volta Gatti e Lucumì come braccetti e il solito Bremer al centro. Capitolo centrocampo, che è il settore dove di solito albergano i maggiori dubbi di formazione: nel tandem in mediana si va verso la titolarità per Koopmeiners e Douglas Luiz, da capire invece chi verrà schierato sulle corsie esterne. Al momento McKennie a destra e Cabal a sinistra (complici acciacchi e defezioni) resta la soluzione più probabile. In attacco non si sposta nulla: ci saranno ancora una volta Kolo Muani ed Alajbegovic ad agire alle spalle di Woltemade.