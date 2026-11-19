Juve verso il Venezia, Spalletti si affida alla difesa a 3. Rientri, dubbi e ballottaggi: le ultime
È iniziato il conto alla rovescia per il restart del campionato. Dopo la sosta nazionali, l'ultima del 2026, la Juventus domenica sfiderà il Venezia di Davide Nicola nel lunch match di giornata. Prosegue dunque la preparazione dei bianconeri alla Continassa in vista del match contro gli arancioneroverdi agli ordini di mister Luciano Spalletti che ragiona sulla formazione da schierare alla ripresa della Serie A.
Allenamento Juve, la scelta di Spalletti
A tre giorni dal ritorno sul campo in Serie A, Spalletti ha deciso di concedere un giorno libero a tutti i calciatori che non erano partiti con le rispettive selezioni e che quindi avevano cominciato a lavorare già dall'inizio della settimana. Tutti gli altri invece, dunque sia gli infortunati che coloro i quali sono rientrati dagli impegni con le nazionali, hanno svolto una regolare seduta di allenamento. Countdown dunque per il match di domenica alle 12.30 all'Allianz Stadium, con Spalletti che inizia già a ragionare su chi schierare in campo dal primo minuto.
La probabile formazione contro il Venezia
La Juventus dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1, puntando con tutta probabilità sull'11 considerato 'tipo' ma riservando comunque alcuni dubbi in termini di ballottaggio. Si prosegue con la difesa a 3, in attesa di riavere tutti gli effettivi e poter nuovamente puntare sull'assetto tattico a 4. Dubbi non ce ne sono in porta, perché a difendere i pali bianconeri ci sarà ovviamente Vicario. Il terzetto difensivo dovrebbe vedere ancora una volta Gatti e Lucumì come braccetti e il solito Bremer al centro. Capitolo centrocampo, che è il settore dove di solito albergano i maggiori dubbi di formazione: nel tandem in mediana si va verso la titolarità per Koopmeiners e Douglas Luiz, da capire invece chi verrà schierato sulle corsie esterne. Al momento McKennie a destra e Cabal a sinistra (complici acciacchi e defezioni) resta la soluzione più probabile. In attacco non si sposta nulla: ci saranno ancora una volta Kolo Muani ed Alajbegovic ad agire alle spalle di Woltemade.
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