Uno sguardo al presente e... uno al futuro. Mentre la Juve prova a dare continuità ai risultati sul campo (a partire da domenica contro il Venezia), non manca mai l'occhio interessato ai giovani talenti bianconeri. E' il caso di Augusto Sedorf Owusu, centrocampista 2005 della Next Gen che quest'anno ha esordito con la prima squadra e che ora ha ufficialmente prolungato il suo accordo con la società. A comunicarlo è stata proprio la Juventus.

Juventus Woltemade, Alajbegovic e Celik, è la serata delle prime volte. Kolo e Nico per il 5-0 Juve: le istantanee contro il NEC. Guarda la gallery Owusu rinnova con la Juve Questa la nota del club bianconero: "Augusto Sedorf Owusu prolunga il suo accordo con la Juventus: il centrocampista classe 2005 firma un contratto che lo legherà ai nostri colori fino al 30 giugno 2031. Cresciuto nel Settore Giovanile bianconero, dopo una parentesi in prestito nella stagione 2022/2023, Owusu è rientrato a Torino per far parte della formazione Primavera prima del passaggio successivo in Next Gen, dove ha finora collezionato 59 presenze. Il percorso di crescita in bianconero lo ha anche portato quest'anno all'esordio con la Prima Squadra: era il 17 settembre 2026, in occasione della gara di Europa League all'Allianz Stadium contro il NEC, in cui è subentrato nel corso del secondo tempo. Congratulazioni, Augusto: ci vediamo in campo!".