Owusu rinnova con la Juve, è ufficiale: dall'esordio con Spalletti al prolungamento di contratto
Uno sguardo al presente e... uno al futuro. Mentre la Juve prova a dare continuità ai risultati sul campo (a partire da domenica contro il Venezia), non manca mai l'occhio interessato ai giovani talenti bianconeri. E' il caso di Augusto Sedorf Owusu, centrocampista 2005 della Next Gen che quest'anno ha esordito con la prima squadra e che ora ha ufficialmente prolungato il suo accordo con la società. A comunicarlo è stata proprio la Juventus.
Owusu rinnova con la Juve
Questa la nota del club bianconero: "Augusto Sedorf Owusu prolunga il suo accordo con la Juventus: il centrocampista classe 2005 firma un contratto che lo legherà ai nostri colori fino al 30 giugno 2031. Cresciuto nel Settore Giovanile bianconero, dopo una parentesi in prestito nella stagione 2022/2023, Owusu è rientrato a Torino per far parte della formazione Primavera prima del passaggio successivo in Next Gen, dove ha finora collezionato 59 presenze. Il percorso di crescita in bianconero lo ha anche portato quest'anno all'esordio con la Prima Squadra: era il 17 settembre 2026, in occasione della gara di Europa League all'Allianz Stadium contro il NEC, in cui è subentrato nel corso del secondo tempo. Congratulazioni, Augusto: ci vediamo in campo!".
Sguardo dalla Serie A
Uno step importante per Owusu, che dopo aver toccato con mano la sensazione di essere con la prima squadra della Juventus ha visto prolungato il suo accordo con il club. Ma cosa riserva il futuro? Il centrocampista già in estate sarebbe dovuto partire per fare esperienza in un altro club professionistico, ma l'infortunio di Thuram ha inevitabilmente stoppato tutto. Chissà però che a gennaio le cose non possano cambiare, magari con una partenza in prestito. C'è, in particolare, un club di Serie A che lo ha visionato nell'ultimo match della Next Gen vinto 3-0 sul Treviso, e che potrebbe dunque essere la prossima meta de classe 2005. Futuro a breve termine da definire, quello a lungo termine già definito: Owusu è bianconero fino al 2031.
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