ROMA - Il pezzo più pregiato della Lazio e anche quello più ambito sul mercato europeo. Kenneth Taylor è diventato in pochi mesi l’uomo imprescindibile del centrocampo di Gattuso, un autentico insostituibile al quale l’allenatore difficilmente rinuncerà. Arrivato come mezzala, l’olandese si è trasformato in un regista aggiunto, capace di dettare i tempi, accompagnare l’azione e garantire equilibrio. Un giocatore totale, con caratteristiche e numeri da grande palcoscenico europeo, che inevitabilmente hanno attirato gli sguardi del mercato internazionale.