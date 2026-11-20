Taylor-Juve si può solo senza follie: ecco gli altri due nomi sulla lista di Carnevali
ROMA - Il pezzo più pregiato della Lazio e anche quello più ambito sul mercato europeo. Kenneth Taylor è diventato in pochi mesi l’uomo imprescindibile del centrocampo di Gattuso, un autentico insostituibile al quale l’allenatore difficilmente rinuncerà. Arrivato come mezzala, l’olandese si è trasformato in un regista aggiunto, capace di dettare i tempi, accompagnare l’azione e garantire equilibrio. Un giocatore totale, con caratteristiche e numeri da grande palcoscenico europeo, che inevitabilmente hanno attirato gli sguardi del mercato internazionale.
Taylor-Juve, la posizione della Lazio
In Serie A la Juventus è di gran lunga quella più interessata: la dirigenza bianconera sarebbe pronta a mettere sul tavolo una proposta addirittura da 40 milioni, con una formula funzionale a evitare follie, ma abbastanza convincente per spingere la Lazio a trattare già nel prossimo mercato invernale, provando a far leva sulla necessità di Lotito di monetizzare per dare ossigeno alle casse biancocelesti. Anche dall’Inghilterra non mancano gli interessamenti di Brentford, Newcastle e Bournemouth, ma la Juventus sembra essere intenzionata da mesi a fare sul serio. Per la Lazio, dal punto di vista economico, si tratterebbe di un’operazione particolarmente vantaggiosa: Taylor è arrivato appena dieci mesi fa per una cifra inferiore ai 17 milioni di euro e una cessione a 40 milioni garantirebbe una plusvalenza considerevole, pur dovendo riconoscere il 10% all’Ajax. Ma i conti, almeno per il momento, non sembrano destinati a prevalere sulle esigenze tecniche.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS