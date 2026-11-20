La Nazionale, la crisi del calcio italiano e una Juve che cerca faticosamente di tornare competitiva. Cesare Prandelli osserva il contesto con lo sguardo di chi ha vissuto la panchina azzurra e conosce bene le dinamiche del nostro pallone. La rivoluzione di Mancini, tra giovani da lanciare e inevitabili alti e bassi. Poi la Serie A, con Inter e Roma davanti a tutte e una Lazio che sta sorprendendo, fino alla Juve: Prandelli individua nella continuità di rendimento e nell’attenzione i principali margini di miglioramento della squadra di Spalletti. Indicando la via anche per gennaio. Cesare Prandelli, partiamo dalla Nazionale: come giudica questa prima fase della rivoluzione avviata da Mancini?“L’Italia è ripartita da una rivoluzione, gli alti e bassi sono normali. Non mi stupisco che manchi continuità in questa fase. Le scelte sono state fatte, i giovani li ha convocati e quindi adesso Mancini è costretto, tra virgolette, a puntarci”. Tra i giovani che ha visto all’opera, chi l’ha impressionata maggiormente?“Col Belgio sono rimasto favorevolmente colpito da Koleosho: per me ha un ottimo potenziale. Tra tutti i ragazzi che ho visto all’opera mi pare il più pronto, quello che sicuramente mi incuriosisce di più sul lungo periodo”. Pio Esposito, invece, sembra avere caratteristiche che mancavano da tempo al calcio italiano.“Con lui finalmente ritroviamo un attaccante giovane che ha caratteristiche da grande bomber d’area. Non ne vedevamo da tempo di giocatori così. Mi ricorda Luca Toni: lui migliorava ogni anno e devo dire che anche Esposito lo vedo sempre più maturo”.

"Pio un paradosso Inter" È sorprendente che sia il centravanti della Nazionale, ma non ancora un titolare dell’Inter? “È paradossale che il titolare della nostra Nazionale non sia una prima scelta all’Inter, ma questa precarietà nel club non potrà che fargli bene. Maturare alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram è un privilegio”. In Serie A chi vede attualmente davanti a tutte nella corsa al vertice?“Davanti a tutti secondo me ci sono solo due squadre: Inter e Roma. Ci aggiungo idealmente il Como perché ha una continuità di gioco, ha una solidità e non deve vincere per forza”. La Lazio di Gattuso la sta sorprendendo?“Sono felicissimo per Rino. Finora ho evitato di parlare di lui perché so che è molto superstizioso. Sempre meglio evitare voli pindarici, ma la Lazio oggi non è lì per caso: propone un gioco molto moderno. Hanno visione e sanno adattarsi. Li vedo strutturati per durare a lungo in alta classifica”.