Nonostante l’esiguo spazio avuto finora in campionato (appena 183 minuti disputati), il nome di Federico Gatti continua ad andare parecchio di moda tra gli addetti ai lavori e soprattutto gli operatori di mercato. Motivo per cui il telefonino dei suoi agenti Dario Paolillo e Luca Carnaghi continua a squillare in continuazione. Dai club di seconda fascia in Premier League (poco attraenti però agli occhi del centrale di Rivoli…) alle gloriose formazioni straniere impegnate in Champions League (Porto e Galatasaray) fino alle big di casa nostra (il Napoli degli ex juventini Giovanni Manna e Max Allegri): in tanti stanno e hanno sondato il terreno per Gattone, come è stato ribattezzato sui social dai tifosi il numero 4 bianconero. L’ultima società a farsi avanti in ordine di tempo e a bussare alla porta del centrale è stata la Lazio, che per gennaio vorrebbe puntellare il proprio pacchetto arretrato. A maggior ragione dopo l’infortunio di Sutalo (sarà out fino a inizio febbraio).