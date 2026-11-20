Gatti paradossale, gioca poco ma piace a tanti: chi è pronto all'assalto e la cifra fissata dalla Juve
Nonostante l’esiguo spazio avuto finora in campionato (appena 183 minuti disputati), il nome di Federico Gatti continua ad andare parecchio di moda tra gli addetti ai lavori e soprattutto gli operatori di mercato. Motivo per cui il telefonino dei suoi agenti Dario Paolillo e Luca Carnaghi continua a squillare in continuazione. Dai club di seconda fascia in Premier League (poco attraenti però agli occhi del centrale di Rivoli…) alle gloriose formazioni straniere impegnate in Champions League (Porto e Galatasaray) fino alle big di casa nostra (il Napoli degli ex juventini Giovanni Manna e Max Allegri): in tanti stanno e hanno sondato il terreno per Gattone, come è stato ribattezzato sui social dai tifosi il numero 4 bianconero. L’ultima società a farsi avanti in ordine di tempo e a bussare alla porta del centrale è stata la Lazio, che per gennaio vorrebbe puntellare il proprio pacchetto arretrato. A maggior ragione dopo l’infortunio di Sutalo (sarà out fino a inizio febbraio).
La stima di Gattuso
Ecco perché il ds biancoceleste Angelo Fabiani ha fatto partire i primi contatti esplorativi per il difensore della nazionale italiana, che alla Juve sta trovando poco spazio finora visto che nelle gerarchie di Luciano Spalletti occupa un posto nelle retrovie. Motivo per cui i suoi rappresentanti continuano a guardarsi intorno per valutare possibili occasioni interessanti di mercato: tipo la Lazio, appunto. Nella Capitale Fede potrebbe ritrovare una maglia da titolare e giocare con continuità, dato che il tecnico laziale Rino Gattuso lo stima molto. Difficile però che la Juve dia il via libera a una partenza in prestito (seppur oneroso) con diritto di riscatto.
A maggior ragione nei confronti di una diretta concorrente per la zona Champions, che resta l’obiettivo dichiarato del club bianconero. La sensazione, però, è che saranno determinanti le prossime gare: se Gatti dovesse continuare a vestire i panni di alternativa di lusso ai titolari, a gennaio potrebbe prendere in seria considerazione l’opzione di partire.
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