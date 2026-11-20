Woltemade, lo sconto non basta: così ti giochi la Juve. Per Spalletti titolare, per Carnevali...
“Se mi lasci ti cancello”. Dalla memoria - tra alti e bassi incompatibili con la spesa fatta dal Newcastle nell’estate del 2025 - come da qualsiasi disegno per le stagioni a venire. I Magpies, ormai, hanno deciso di voltare pagina: a prescindere da quanto accadrà nei prossimi mesi, Nick Woltemade non farà più parte del progetto tecnico. Gli andrà trovata una sistemazione, insomma. Possibilmente definitiva. Guai infatti a illudersi che dietro il prestito pattuito con la Juventus ci fosse l’auspicio che il tedesco potesse riguadagnarsi un posto nella rosa del Newcastle. Ne è riprova il fatto che il club inglese abbia già messo in preventivo di investire subito una copiosa quantità di risorse per chiudere un grande colpo in attacco. Un bomber d’area di rigore, a cui aggrapparsi per provare a invertire il trend degli ultimi mesi e riguadagnarsi un piazzamento in Champions League. Gol, fisicità e centimetri da sfruttare sui calci piazzati: tutti elementi che cozzano con l’identikit tecnico di Woltemade e che la stessa Juventus si troverà costretta a ricercare nella prossima finestra di mercato invernale. Da qui la volontà manifesta del Newcastle di sedersi presto a un tavolo con la dirigenza bianconera per discutere del futuro del tedesco.
Woltemade fa lo sconto
Ma soprattutto, per manifestare l’apertura a uno sconto che potrebbe finire per ingolosire Carnevali (ancora da capirne l’entità, considerando che il Newcastle ne ha spesi 75 per prelevarlo dallo Stoccarda). Non ora, s’intende. Semmai, per il finale di stagione quando la Juve - a bocce ferme - saprà con certezza quante e quali risorse sarà in grado di investire. Woltemade, in questo senso, non rientra tra le priorità. A differenza dei vari Sorloth, Varela, Balogun, Scamacca e Raimondo. I prototipi di prima punta che Spalletti ha invocato - senza successo - per tutta l’estate.
Alla fine è arrivato il tedesco, protagonista di una scenografia che, per certi versi, potrebbe ricordare quella dell’affare Openda. Anche lui, arrivato sul gong del mercato nel momento in cui Comolli aveva appurato l’impossibilità di riportare Kolo Muani a Torino. Se non altro, Carnevali ha fatto tesoro degli errori della precedente gestione, scongiurando maxi spese folli in virtù di un prestito, tutto sommato, dal costo irrisorio (poco più di 3 milioni), e che potesse mettere il club nelle condizioni di rimandare il verdetto a fine stagione.
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