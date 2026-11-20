“Se mi lasci ti cancello”. Dalla memoria - tra alti e bassi incompatibili con la spesa fatta dal Newcastle nell’estate del 2025 - come da qualsiasi disegno per le stagioni a venire. I Magpies, ormai, hanno deciso di voltare pagina: a prescindere da quanto accadrà nei prossimi mesi, Nick Woltemade non farà più parte del progetto tecnico. Gli andrà trovata una sistemazione, insomma. Possibilmente definitiva. Guai infatti a illudersi che dietro il prestito pattuito con la Juventus ci fosse l’auspicio che il tedesco potesse riguadagnarsi un posto nella rosa del Newcastle. Ne è riprova il fatto che il club inglese abbia già messo in preventivo di investire subito una copiosa quantità di risorse per chiudere un grande colpo in attacco. Un bomber d’area di rigore, a cui aggrapparsi per provare a invertire il trend degli ultimi mesi e riguadagnarsi un piazzamento in Champions League. Gol, fisicità e centimetri da sfruttare sui calci piazzati: tutti elementi che cozzano con l’identikit tecnico di Woltemade e che la stessa Juventus si troverà costretta a ricercare nella prossima finestra di mercato invernale. Da qui la volontà manifesta del Newcastle di sedersi presto a un tavolo con la dirigenza bianconera per discutere del futuro del tedesco.