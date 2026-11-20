I tre talenti Juve

Corigliano dei tre è probabilmente il giocatore più conosciuto, se non altro per essere colui che viene considerato uno dei prospetti più talentuosi della cantera juventina. Originario di Bra, è cresciuto sognando (di diventare) Cristiano. Gli hanno messo addosso la maglia bianconera quando aveva sette anni e mai che ne abbia sentito il peso, un po’ come ora affronta il Mondiale con la maglia azzurra numero 10 addosso e sembra proprio calzargli a pennello. Nella stagione 2025/26 con l’Under 17 della Juve ha segnato 12 gol (e dato 16 assist) in 20 partite di regular season, per poi replicare con 4 reti in 4 partite nella fase finale. Numeri che dall’Under 17 lo hanno catapultato direttamente alla Primavera, dove è arrivato già nel finale della passata stagione ed è rimasto in questa. Dettaglio non da poco: in azzurro ha anche fatto parte della spedizione che a giugno ha vinto l’Europeo Under 17. Insieme a Corigliano gli altri due ragazzi made in Juve che sono partiti col ct Franceschini sono i due terzini, Rigo e Del Fabro. Il primo è un terzino destro che all’occorrenza può coprire tutta la fascia, il secondo gioca a sinistra e come il compagno ha una spiccata tendenza a esibirsi tanto nella fase di copertura che nella spinta offensiva. Due terzini, moderni, insomma, che come il trequartista Corigliano fanno parte di quella nidiata del 2009 di casa Juve che promette di poter crescere molto bene.