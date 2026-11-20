I tre talenti Juve pronti a brillare con l'Italia al Mondiale Under 17: chi sono Corigliano, Del Fabro e Rigo
C’è una percentuale di azzurro al Mondiale Under 17 che in realtà è bianconera. Sono tre infatti i giocatori della Juventus chiamati in Under 18 da Daniele Franceschini per provare a dare l’assalto al titolo mondiale. L’Italia comincia oggi nella competizione, che si tiene a Doha, e Thomas Corigliano, Jacopo Del Fabro e Davide Rigo hanno pure delle chance di far parte dell’undici titolare che verrà schierato contro la Giamaica.
I tre talenti Juve
Corigliano dei tre è probabilmente il giocatore più conosciuto, se non altro per essere colui che viene considerato uno dei prospetti più talentuosi della cantera juventina. Originario di Bra, è cresciuto sognando (di diventare) Cristiano. Gli hanno messo addosso la maglia bianconera quando aveva sette anni e mai che ne abbia sentito il peso, un po’ come ora affronta il Mondiale con la maglia azzurra numero 10 addosso e sembra proprio calzargli a pennello. Nella stagione 2025/26 con l’Under 17 della Juve ha segnato 12 gol (e dato 16 assist) in 20 partite di regular season, per poi replicare con 4 reti in 4 partite nella fase finale. Numeri che dall’Under 17 lo hanno catapultato direttamente alla Primavera, dove è arrivato già nel finale della passata stagione ed è rimasto in questa. Dettaglio non da poco: in azzurro ha anche fatto parte della spedizione che a giugno ha vinto l’Europeo Under 17. Insieme a Corigliano gli altri due ragazzi made in Juve che sono partiti col ct Franceschini sono i due terzini, Rigo e Del Fabro. Il primo è un terzino destro che all’occorrenza può coprire tutta la fascia, il secondo gioca a sinistra e come il compagno ha una spiccata tendenza a esibirsi tanto nella fase di copertura che nella spinta offensiva. Due terzini, moderni, insomma, che come il trequartista Corigliano fanno parte di quella nidiata del 2009 di casa Juve che promette di poter crescere molto bene.
Le parole del ct
Già questo pomeriggio i tre potranno tornare utili a Daniele Franceschini per il debutto nella competizione continentale. «Ci siamo guadagnati questo Mondiale con grande merito e vogliamo viverlo fino in fondo - sono state le parole del ct italiano alla vigilia -. Nella passata stagione i ragazzi sono stati straordinari, conquistando il secondo titolo europeo di categoria della storia azzurra, e adesso hanno l’opportunità di inseguire un sogno: esprimere al meglio il proprio potenziale e spingersi il più lontano possibile». Il primo ostacolo sulla strada dell’Italia sarà la Giamaica, contro la quale a livello di Under 17 non abbiamo mai giocato. I giamaicani si sono qualificati alla Coppa del Mondo dopo aver vinto a punteggio pieno, con 9 punti, il Gruppo G delle qualificazioni mondiali della Concacaf. Tra i loro migliori talenti ci sono sicuramente il capitano Jahmarie Justin Kasheem Nolan, trequartista del Toronto, e Jamone Anthoney Lyle, ala del Waterhouse. «Hanno grande entusiasmo e possono contare su alcune individualità importanti - avvisa Franceschini -. Noi dovremo essere bravi a giocare come sappiamo, mantenendo le nostre caratteristiche e i nostri principi di gioco, che ci hanno accompagnato fin qui».
RISULTATI
Nuova Caledonia-Ecuador 0-1, Francia-Haiti 3-1, Corea del Sud-Uganda 3-0, Arabia Saudita-Uruguay 2-3, Mozambico-Danimarca 4-0, Qatar-Panama 2-0, Egitto-Grecia 1-2, Argentina-Australia 0-2.
PROGRAMMA
Ore 14 Belgio-Vietnam, Cuba-Tagikistan, ore 14.30 Mali-Nuova Zelanda; ore 15 Spagna-Cina; ore 16 Italia-Giamaica; ore 16.30 Senegal-Croazia; ore 17 Fiji-Marocco, Costa d’Avorio-Uzbekistan. Domani Giappone-Colombia, Serbia-Honduras, Tanzania-Costa Rica, Camerun-Venezuela, Repubblica Dominicana-Montenegro, Brasile-Irlanda, Messico-Romania, Cile-Algeria.
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