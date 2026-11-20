Locatelli si fa sentire: "Juve, basta viaggi mentali. Spalletti, Mancini, l'Italia e il mio infortunio..."
L'assenza di Manuel Locatelli pesa in casa Juve, pesa tantissimo. Il centrocampista italiano non è il tipo di giocatore scintillante che si nota in campo per le sue giocate di classe, ma è quel collante tra i reparti che è difficile da sostituire. Tutto questo senza dimenticarsi della sua importanza all'interno dello spogliatoio, uomo squadra e leader della Vecchia Signora. Quando rientrerà? Intervistato da SportMediaset, Locatelli ha spiegato: "Ci vuole tempo, sono seguito dai migliori medici e fisioterapisti. Mi affido a loro e sono tranquillo. Cerco di dare il mio contributo alla squadra che vedo bene, siamo molto uniti con il mister e tutti. Rimaniamo positivi e continuiamo così. Io cercherò di tornare il prima possibile".
Locatelli: "Juve? Bisogna tornare a fare punti importanti"
Poi sul periodo delicato che sta attraversando la Juventus e la posizione dei bianconeri in classifica, ha aggiunto: "Bisogna tornare a fare punti importanti, ora c’è una bella occasione in casa. Pensiamo partita dopo partita senza troppi viaggi mentali. Dobbiamo lavorare tranquilli come stiamo facendo". A pochi giorni dal termine della pausa nazionali, impossibile non parlare dell'Italia: "Mancini ha fatto bene, ha chiamato molti giovani e sta valutando molti ragazzi insieme al gruppo dei più esperti. Bisogna essere positivi anche in quello, cercare di lavorare come stiamo facendo. Sappiamo quello che abbiamo lasciato a casa negli ultimi anni ma Mancini ha portato buon entusiasmo e bisogna continuare così".
Le ATP Finals: "Aspettiamo il ritorno di Sinner"
Ma a Torino in questi giorni non c'è solo il calcio ma anche e soprattutto il tennis con le ATP Finals. "È bello per la città di Torino - ha spiegato -, è importante ci sia questo torneo. Sono venuto a godermi lo spettacolo. Chi vince le Finals? Per me Alcaraz, se sta bene. Aspettiamo il ritorno di Sinner".
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