La Juventus ritrova qualche sorriso alla Continassa. In vista della sfida contro il Venezia, Spalletti può finalmente contare su un gruppo nuovamente al completo dopo il rientro di tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali. La seduta mattutina ha portato qualche indicazione incoraggiante per il tecnico bianconero: Celik e Cambiaso hanno lavorato regolarmente in gruppo. Non mancano, tuttavia, le situazioni da monitorare: Nico Gonzalez e Kalulu hanno svolto un allenamento personalizzato, mentre resta ancora lunga la lista degli indisponibili. La preparazione alla gara contro i lagunari entra così nel vivo, con il tecnico chiamato a valutare le condizioni dei singoli prima di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

Juventus, Celik e Cambiaso tornano in gruppo: le ultime dall'infermeria La notizia più significativa della mattinata riguarda il recupero di Celik e Cambiaso, entrambi tornati ad allenarsi insieme al resto della squadra. Due rientri importanti per Spalletti, soprattutto considerando le difficoltà incontrate dalla Juventus nelle ultime settimane e la necessità di avere più soluzioni sulle corsie esterne in vista del Venezia. Il turco aveva accusato un problema alla coscia sinistra durante il riscaldamento della sfida tra Francia e Turchia, lasciando in anticipo gli impegni con la propria nazionale. Gli accertamenti avevano successivamente escluso lesioni, consentendo al giocatore di proseguire il percorso di recupero senza particolari preoccupazioni. Anche Cambiaso sta gradualmente superando i problemi muscolari che lo avevano costretto a fermarsi, saltando l'ultimo impegno prima della sosta contro la Fiorentina.