Inizia Ambrosini: "Io e Antonio eravamo compagni di squadra. Nel 2000 si è fatto male e allora ho detto: «Adesso gioco io», perché ero l'altra mezzala che doveva giocare se si fosse fatto male lui. Invece cosa fanno? Mettono Di Biagio centrale e Albertini fa la mezzala destra". Conte: "Perdiamo praticamente con la Francia all'89°: eravamo campioni d'Europa e poi fanno gol". La parola torna ad Ambrosini: "Tu avevi provato a recuperare per la finale, però avevi la caviglia così".

Conte racconta: "Ma sì, mi fece un brutto intervento. Penso forse che fosse il momento migliore della mia carriera calcistica e infatti in quell'Europeo stavo facendo veramente bene. Avevo fatto gol con la Turchia. Era una squadra veramente forte e le esperienze nazionali... Io ho fatto Mondiale ed Europeo, due finali perse, quindi vicecampione del mondo e vicecampione d'Europa. Nessuno se lo ricorda perché, alla fine, sappiamo benissimo che la gente si ricorda quando vinci. Zoff si dimise dalla Nazionale perché Berlusconi fece quella battuta su Zidane, cioè su Gattuso che doveva marcare a uomo Zidane. Se mi è servita quella sconfitta? Ma servono sempre le sconfitte. Perché spesso e volentieri, quando mi chiedono delle vittorie, parlo più delle sconfitte. In carriera ho vinto sia da calciatore che da allenatore, però penso di aver perso tantissimo. Ho vinto una Champions con la Juve, però ho perso altre tre finali, tra cui una anche con il Milan ai rigori, quando c'era Ancelotti che era stato con noi in panchina e poi passa al Milan. Noi perdiamo quella finale. Perdi tre finali di Champions, perdi la finale mondiale, perdi la finale dell'Europeo. La sconfitta ti porta qualcosa dentro che poi cerchi di metabolizzare nel migliore dei modi affinché non succeda di nuovo. La sconfitta fa parte del percorso, però quando arrivi in finale e perdi, come dico sempre e ribadisco un concetto, alla fine chi vince scrive la storia. Del secondo non si ricorda nessuno".

Il cambio dei sistemi di gioco

Il dialogo prosegue, Ambrosini: "Tante volte ho letto che sei stato definito integralista, ma io penso che tu sia forse uno degli allenatori che ha provato più sistemi di gioco". Così Conte: "Parto con il 4-2-4 a Bari e a Siena, vinciamo due campionati di Serie B. Sai, parlando degli scudetti, io mi tengo con grande affetto le mie prime vittorie, perché vincere campionati in Serie B non è semplice. Arrivo alla Juventus. Parto con l'idea di fare il 4-2-4, poi però giochiamo la prima partita contro il Parma in casa e vinciamo, 4-0 (4-1, ndr). Nel primo tempo stavamo vincendo, non mi ricordo se 1-0 o 2-0. Poi faccio entrare Vidal. Vidal era un calciatore che sinceramente non conoscevo. Me lo sono ritrovato alla Juventus. L'avevano comprato in quel periodo Marotta e Paratici dal Bayer Leverkusen. Avevamo avuto la fortuna che il Bayer Leverkusen non l'avesse dato al Bayern Monaco, perché il Bayern lo voleva per non darlo nello stesso campionato. Io sinceramente non lo conoscevo, però vedevo un giocatore che esprimeva forza, energia. Entra nel secondo tempo, mi fa gol e vinciamo".

La nascita della BBC

Il racconto di Conte prosegue: "Inizio a dire: «Sì, ma come faccio a tenerlo fuori?». Perché nel 4-2-4 tenevo Andrea Pirlo e Marchisio, i due centrocampisti centrali. Fondamentalmente, se parli di caratteristiche, Andrea era un play e Claudio un incursore. A Claudio limitavo la possibilità di andare in area, mentre era uno che aveva gol. Ad Andrea davo troppo campo da coprire. Quindi nasce l'idea di mettermi a tre. Passiamo a giocare con il 4-3-3, con Andrea, Marchisio e Vidal. Dietro avevo Giorgio Chiellini, che da terzino esprimeva il 50% del suo potenziale. C'era Leo Bonucci centrale insieme a Barzagli, arrivato dal Wolfsburg per 200.000 euro, e a destra Stephan Lichtsteiner. Il primo step è stato il 4-3-3, e abbiamo fatto anche bene. L'altro step è stato mettere i tre centrali, fare questo 3-3-4, praticamente con tre centrali: Barzagli, Bonucci e Chiellini. È diventata la difesa della Juventus per dieci anni, la famosa BBC. Andrea nel suo ruolo da play, due incursori come Marchisio e Vidal, che comunque mi segnavano gol, i due esterni e i due attaccanti. Avevo riproposto un 4-2-4 riveduto, perché c'erano tutte le giocate codificate del 3-5-2, però era ancora più offensivo".

L'evoluzione al Chelsea

A quel punto interviene Corazzi: "Antonio, al Chelsea di fatto tu cambi la stagione e vinci il campionato dopo la sconfitta con l'Arsenal, perché cambi completamente il sistema di gioco, che è più adatto ai giocatori. E vinci il campionato". Così il tecnico: "Sì, anche lì accade la stessa cosa. Dopo la Juventus, dove questo 3-3-4 vince tutto quello che c'è da vincere, perché il primo anno vinciamo da imbattuti e il terzo anno facciamo 102 punti, negli anni successivi con Allegri arrivano anche due finali di Champions. Si crea veramente qualcosa di importante. Anche al Chelsea torno con l'idea di tornare al 4-2-4, però non c'erano i calciatori in quel momento. Avevo Diego Costa, Hazard, Willian e Pedro come esterni. Non avevo una seconda punta: c'era Oscar. Quindi faccio un 4-2-3-1, un 4-3-3 con Oscar, comunque riportando dentro alcune giocate codificate del 4-2-4. Partiamo anche bene, ti dico la verità, però ogni fine partita parlavo con il mio staff e dicevo: «Sì, abbiamo vinto, però non la sento mia». E infatti cosa accade? Arriviamo alla sosta primi, poi ripartiamo e andiamo a giocare contro lo Swansea di Guidolin. Vincevamo 1-0, perdiamo 2-1, pareggiamo 2-2. Potevamo vincere noi, potevano vincere loro. Quando c'è una situazione di instabilità non sono le mie squadre. Io ho bisogno di avere squadre stabili, che controllano soprattutto la partita e capiscono in ogni momento che cosa sta succedendo. Sapevo di non avere ancora in mano il controllo totale della squadra. Giochiamo in casa contro il Liverpool di Klopp. Era il mio primo anno in Inghilterra in Premier League, ma anche il primo anno di Guardiola. C'erano tutti i migliori allenatori: Klopp, Wenger, Mourinho. Giochiamo contro il Liverpool: primo tempo 2-0 per loro in casa nostra. Nel secondo tempo miglioriamo, facciamo 2-1, ma perdiamo".

La svolta con i blues

Il racconto continua: "Poi andiamo a giocare in casa dell'Arsenal. Partita importante: primo tempo 3-0 per l'Arsenal, mi sono vergognatol. Mi ricordo ancora Bellerin, che ci ha praticamente ammazzato. Era bravo ad attaccare e continuava a crearci superiorità numerica. A sinistra avevo Hazard, a cui non potevo chiedere di rincorrere Bellerin. Avevo bisogno di proteggere Hazard, perché era un giocatore fantastico, eccezionale. Non potevo dirgli: «Guarda, parte Bellerin, vai con Bellerin». Bellerin ogni volta che arrivava creava una superiorità di cinque contro quattro dietro. Prendo e cambio sistema. Metto Ivanovic braccetto destro, David Luiz e Cahill centrali, Azpilicueta a destra e Alonso. Cambio struttura e dico: «No, mettiamo il 3-4-3». Praticamente poi con Hazard e Willian ai lati e Diego Costa davanti. C'è stata la svolta perché nella partita seguente contro l'Hull City metto Moses sull'esterno. Azpilicueta lo metto da braccetto perché ho bisogno di uno che si inserisca anche da dietro. Giocatore eccezionale, un soldato e un vero capitano. Diventa capitano dopo John Terry. Moses era un giocatore che sarebbe dovuto partire. Mi ricordo che avevamo fatto un mercato anche un po' particolare. Era arrivato Marcos Alonso, avevamo ripreso David Luiz, che il Chelsea aveva venduto al Paris Saint-Germain, e avevamo preso Kanté, che avevo voluto fortemente. Quando ero andato a parlare con il direttore sportivo, Michael Emenalo, gli avevo chiesto due giocatori a centrocampo: lui e Wanyama. Mi disse: «Guarda, Wanyama l'ha già preso il Tottenham. Kanté lo possiamo prendere dal Leicester»".