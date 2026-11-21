Probabili formazioni Juve-Venezia: le scelte di Spalletti, tutti i ballottaggi e chi resta fuori
La pausa nazionali è terminata ed è arrivato il momento di tornare a pensare alla Serie A. Dopo il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina, la Juventus si prepara a sfidare il Venezia, match da vincere a ogni costo. I bianconeri sono alla ricerca dei tre punti e se la dovranno vedere con la squadra di Nicola, in piena zona retrocessione. Occhio però ad abbassare troppo la guardia: gli arancioneroverdi contro il Napoli hanno fatto vedere di sapere come far male a squadre sulla carta più forti di loro. Servirà una partita di grande concentrazione, vietato abbassare la guardia. Ma come scenderà in campo la Vecchia Signora? Di certo Spalletti dovrà fare i conti ancora con due assenze, come specificato da in conferenza stampa: "Oltre a quelli che hanno infortuni ancora lunghi, non ci saranno Kalulu e Nico Gonzalez. Gli altri sono tutti a disposizione". Ecco la probabile formazione bianconera.
Pochi dubbi in difesa per Spalletti
Con Kalulu infortunato, le scelte in difesa per Spalletti diventano limitatissime. La linea di difesa bianconera dovrebbe quindi essere composta da Gatti, Bremer e Lucumì, con Kelly come unica alternativa. Il difensore inglese potrebbe giocare sul centrosinistra al posto dell'ex Bologna, ultimo a rientrare dagli impegni in nazionale. Per il momento, però, il colombiano resta il favorito.
Nessun dubbio, invece, in porta, dove il titolare sarà ancora una volta Vicario. Il portiere italiano sta giocando un'ottima partita, conquistando giornata dopo giornata sempre più fiducia e il favore del pubblico.
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