La pausa nazionali è terminata ed è arrivato il momento di tornare a pensare alla Serie A. Dopo il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina, la Juventus si prepara a sfidare il Venezia, match da vincere a ogni costo. I bianconeri sono alla ricerca dei tre punti e se la dovranno vedere con la squadra di Nicola, in piena zona retrocessione. Occhio però ad abbassare troppo la guardia: gli arancioneroverdi contro il Napoli hanno fatto vedere di sapere come far male a squadre sulla carta più forti di loro. Servirà una partita di grande concentrazione, vietato abbassare la guardia. Ma come scenderà in campo la Vecchia Signora? Di certo Spalletti dovrà fare i conti ancora con due assenze, come specificato da in conferenza stampa: "Oltre a quelli che hanno infortuni ancora lunghi, non ci saranno Kalulu e Nico Gonzalez. Gli altri sono tutti a disposizione". Ecco la probabile formazione bianconera.