Calciomercato Juve, i colpi di gennaio. Largo a Udogie, la shortlist del bomber e il sacrificabile
TORINO - Aiutarsi a vicenda. Nel bene e nel male. Sta anche qui, alla fine, uno dei più eclatanti punti di discontinuità tra la precedente gestione bianconera e quella in mano a Giovanni Carnevali. L'attitudine a far tesoro dei rapporti - internazionali e non - che il neo ad bianconero ha avuto modo di stringere e rinsaldare nel corso della sua carriera da manager, per risolvere le questioni più spinose. È stato così in estate, quando la Juve ha trovato nel Genoa un asse salvifico per rimpolpare il parco attaccanti e, contemporaneamente, mettere a referto i famosi 13 milioni di plusvalenze. O ancora con i colpi Vicario-Sarr, chiusi con formule più che vantaggiose sul gong del mercato, quando i bianconeri si erano visti sfilare le primissime scelte per centrocampo e porta. Il tutto, grazie all'intermediazione di un agente del calibro di Edoardo Crnjar, che ha contribuito - e non poco - a rinsaldare il legame tra Tottenham e Juve.
Il mancato feeling di Udogie con De Zerbi e i rapporti con Ausilio
Ecco, la sensazione è che per l'imminente sessione di mercato invernale, data l'emergenza in due ruoli chiave della rosa, Carnevali possa percorrere il medesimo sentiero. Specie ora che gli Spurs si preparano ad accogliere Piero Ausilio: l'accordo con l'ex ds nerazzurro è a un passo. Come per Vicario e Sarr, a finire sul tavolo sarà ancora una volta un profilo calcisticamente non incline alle idee di Roberto De Zerbi: quel Destiny Udogie su cui Spalletti - per primo - ha scelto di scommettere nel corso della sua esperienza da ct della nazionale. Il feeling con RDZ non è mai scattato, come dimostrano le 5 presenze raccolte dall'ex Verona in Premier League. Da qui l'apertura degli Spurs nell'ottica di un potenziale prestito oneroso con diritto di riscatto. Formula graditissima al duo Carnevali-Massara che, avendo già messo in preventivo una spesa per il centravanti, non avrà ampi margini di manovra per la corsia mancina.
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