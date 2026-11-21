TORINO - Aiutarsi a vicenda. Nel bene e nel male. Sta anche qui, alla fine, uno dei più eclatanti punti di discontinuità tra la precedente gestione bianconera e quella in mano a Giovanni Carnevali. L'attitudine a far tesoro dei rapporti - internazionali e non - che il neo ad bianconero ha avuto modo di stringere e rinsaldare nel corso della sua carriera da manager, per risolvere le questioni più spinose. È stato così in estate, quando la Juve ha trovato nel Genoa un asse salvifico per rimpolpare il parco attaccanti e, contemporaneamente, mettere a referto i famosi 13 milioni di plusvalenze. O ancora con i colpi Vicario-Sarr, chiusi con formule più che vantaggiose sul gong del mercato, quando i bianconeri si erano visti sfilare le primissime scelte per centrocampo e porta. Il tutto, grazie all'intermediazione di un agente del calibro di Edoardo Crnjar, che ha contribuito - e non poco - a rinsaldare il legame tra Tottenham e Juve.