Lo stesso tridente di Alkmaar. Non solo perché insieme, con le rispettive caratteristiche, hanno trovato un modo di dialogare efficace negli ultimi trenta metri. Ma più semplicemente perché, presi singolarmente, sono ancora i più convincenti dell’attacco bianconero, al netto di un Francisco Conceiçao pienamente recuperato dopo la lussazione alla spalla. La Juve che domani si riaffaccia al campionato per affrontare il Venezia ha un tridente titolare, quello provato con più frequenza durante la settimana. Randal Kolo Muani a destra, Nick Woltemade al centro dell’attacco e Kerim Alajbegovic a sinistra. Com’è giunto a questa soluzione Luciano Spalletti? Tutto, inevitabilmente in questa strana stagione della Juve (zoppicante in campionato, brillante in Europa League e ancora piena di cerotti in tutti i reparti), passa dalle considerazioni su Kolo Muani. Lucio ha lasciato la sala stampa del Franchi con una certezza: “Ora abbiamo il Kolo Muani che desideravamo avere e non conta quella la posizione, perché quando decide di fare le cose con forza con la qualità di corsa che ha lo puoi mettere da qualsiasi parte. Può giocare attaccante, ala, ma fino ad ora aveva avuto un livello un pochino inferiore”. Con una puntualizzazione proprio sul ruolo, non un dettaglio banale: “Kolo Muani ha una convinzione e un modo diverso di interpretare le cose. Nelle prime partite si è messo lì a fare la boa e sembrava aver perso le sue qualità, ma ora gli abbiamo tolto il tutore alla mano ed è più libero di fare i contrasti. Prima sembrava che avesse timore. Questo Kolo Muani può giocare da tutte le parti e si ritaglierà dei voti importanti”. Può giocare ovunque, certo, ma le medaglie se l’è portate al petto dopo Alkmaar e Firenze. Strappando in velocità, recitando il ruolo d’attaccante esterno nel miglior modo possibile.