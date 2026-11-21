Domani Spalletti non guarderà troppo il calendario: dopo la sosta di due settimane, il tecnico manderà il campo la miglior Juve possibile e se proprio dovrà fare turnover, ci penserà poi giovedì con l’Omonia, dato che la situazione in Europa League è decisamente più tranquilla di quella in campionato. Vietato correre rischi: i bianconeri devono tornare a correre pure in Serie A, dopo il pareggio del Franchi con la Fiorentina che aveva interrotto la breve striscia di due vittorie consecutive, con Napoli e Az Alkmaar. Il Venezia non va preso sotto gamba, anche perché vale la lezione della passata stagione, quando la Juventus ha mancato la qualificazione alla Champions proprio per i troppi punti lasciati per strada contro le piccole. Almeno Spalletti allunga un po’ la panchina, anche se due titolarissimi non saranno della partita: Kalulu è fuori a causa di una lesione muscolare al bicipite femorale e questo si sapeva. C’era qualche speranza di recuperare Nico Gonzalez già con il Venezia, ma in realtà si va verso il forfait per l’argentino, che a questo punto cercherà di farcela con l’Omonia o, più probabilmente, punterà la delicata trasferta a Como del 29 novembre.

La probabile formazione Tuttavia l’allenatore bianconero aumenta il numero di alternative, perché nella seduta di ieri alla Continassa sono tornati a lavorare con il gruppo Celik e Cambiaso: una notizia estremamente importante per Spalletti, dato che l’infortunio di Kalulu toglie il titolare sulla fascia destra. Solo oggi il tecnico deciderà se Celik e Cambiaso saranno entrambi disponibili domani alle 12.30 allo Stadium: se il turco avrà il via libera, sarà probabilmente titolare sulla fascia sinistra, con McKennie sulla corsia destra. Se invece l’ex romanista non dovesse essere al cento per cento, allora sulla fascia mancina il ballottaggio sarà tra Cabal e lo stesso Cambiaso, se l’azzurro rientrerà tra i convocati.