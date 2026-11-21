Chiedete loro chi era Vialli. Domandate a chi ha giocato con lui, specialmente in quella Juve, un pensiero su Gianluca. E lo vedrete uscire dal cuore. Nessuno di loro riesce a nascondersi quando si parla di Vialli. E la calorosa sincerità dei suoi vecchi compagni scintilla di amicizia, ammirazione e riconoscenza nei confronti di quello che hanno sempre considerato il loro leader e, al contempo, anche il loro migliore amico e un esempio per tutti. A maggio c’erano rimasti male quando erano sfumate le celebrazioni ufficiali per i trent’anni della Champions di Roma 96. Non tanto perché volessero festeggiare quella indimenticabile notte e quella Coppa che resta nel cuore di tutto il popolo juventino, quanto perché l’occasione di spolverare la memoria di una stagione memorabile doveva essere anche quella per onorare la memoria del loro amico. Una festa per Gianluca, che meravigliosa idea! E per fortuna prenderà corpo il 9 gennaio, data fatidica nella quale, quattro anni fa, è scomparso il numero nove che ha fatto sognare milioni di tifosi e non solo juventini. All’Inalpi Arena, dove in questi giorni si sfidano i migliori 8 tennisti del mondo, si daranno battaglia fuoriclasse strepitosi e uomini unici. Sarà una serata di divertimento e commozione, nella quale fra qualche lacrima sarà difficile che non venga da ridere, ripensando a una battuta, uno scherzo o una smorfia di Vialli, uno portentoso e spassoso uomo spogliatoio. Quindi, provateci a chiedere qualche parola su di lui, e ci sarà sempre un aneddoto nuovo da raccontare e un pezzo di amore da condividere.