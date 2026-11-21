Vicario, dal Venezia alla Juve: “Lo presi a zero euro!”. Il retroscena e la profezia
Dalla D alla B grazie all’intuito di Perinetti, poi il decollo fino alla squadra che tifava da bambino
Di strada ne ha fatta parecchia, ma l’atteggiamento di Guglielmo Vicario non è mai cambiato. In fin dei conti, come ragazzo è rimasto lo stesso dei tempi di Venezia: umile, determinato, disposto ad ascoltare per migliorarsi, dotato di personalità già da ragazzo. Il calciatore, quello sì, si è evoluto: s’è sudato la gavetta un gradino alla volta, salendo la lunga scala dai dilettanti fino alla Nazionale, senza che nessuno gli abbia mai regalato nulla. Le opportunità è andato a prendersele, come quella che si era meritato al Venezia nel 2015, quando aveva 19 anni: per lui domani sarà comunque una partita speciale, perché in laguna è iniziata la scalata nel grande calcio. Lo aveva lanciato Giorgio Perinetti, dirigente di lunga data nel panorama italiano, dotato di grande fiuto.
La storia di Vicario al Venezia
Aveva raccontato la storia di Vicario al Venezia a Tuttosport, nel giorno dell’annuncio della firma del portiere con il club bianconero, ad agosto: «Ero arrivato da poco al Venezia - aveva spiegato Perinetti - in Serie D. Come allenatore avevo preso Paolo Favaretto: è stato lui a farmi il nome di Vicario. Poi mi sono mosso. Ai tempi giocava al Fontanafredda e si stava allenando con il Pordenone, che faceva la C: voleva giocare in quella categoria. Perciò ho provato a capire direttamente dall’Udinese, squadra in cui era cresciuto. Ho chiamato Andrea Carnevale e gli ho chiesto: “Ma l’hanno già tesserato o c’è ancora margine?”. Mi ha dato lo spunto, ho approfondito la situazione e successivamente si è trattato di convincere il ragazzo. Appena è arrivato a Venezia è diventato subito titolare. Ed è stato decisivo, poi: perché lì era un Under e ne avevamo uno davvero forte. E fisicamente era ancora da formare. Ovunque ha trovato il modo di ricavare spazio: in C è stato il portiere della Coppa Italia di categoria, poi vinta. In B si era alternato con Audero, preso proprio dalla Juventus. Ho fatto un affare: l’ho preso senza spendere un euro. Ed è andato a Cagliari, quindi a Perugia, anche lì in qualcosa l’ho aiutato: ne avevo parlato con Goretti. Il resto è storia».
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