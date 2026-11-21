Di strada ne ha fatta parecchia, ma l’atteggiamento di Guglielmo Vicario non è mai cambiato. In fin dei conti, come ragazzo è rimasto lo stesso dei tempi di Venezia : umile, determinato, disposto ad ascoltare per migliorarsi, dotato di personalità già da ragazzo. Il calciatore, quello sì, si è evoluto: s’è sudato la gavetta un gradino alla volta, salendo la lunga scala dai dilettanti fino alla Nazionale, senza che nessuno gli abbia mai regalato nulla. Le opportunità è andato a prendersele, come quella che si era meritato al Venezia nel 2015, quando aveva 19 anni: per lui domani sarà comunque una partita speciale, perché in laguna è iniziata la scalata nel grande calcio. Lo aveva lanciato Giorgio Perinetti , dirigente di lunga data nel panorama italiano, dotato di grande fiuto.

La storia di Vicario al Venezia

Aveva raccontato la storia di Vicario al Venezia a Tuttosport, nel giorno dell’annuncio della firma del portiere con il club bianconero, ad agosto: «Ero arrivato da poco al Venezia - aveva spiegato Perinetti - in Serie D. Come allenatore avevo preso Paolo Favaretto: è stato lui a farmi il nome di Vicario. Poi mi sono mosso. Ai tempi giocava al Fontanafredda e si stava allenando con il Pordenone, che faceva la C: voleva giocare in quella categoria. Perciò ho provato a capire direttamente dall’Udinese, squadra in cui era cresciuto. Ho chiamato Andrea Carnevale e gli ho chiesto: “Ma l’hanno già tesserato o c’è ancora margine?”. Mi ha dato lo spunto, ho approfondito la situazione e successivamente si è trattato di convincere il ragazzo. Appena è arrivato a Venezia è diventato subito titolare. Ed è stato decisivo, poi: perché lì era un Under e ne avevamo uno davvero forte. E fisicamente era ancora da formare. Ovunque ha trovato il modo di ricavare spazio: in C è stato il portiere della Coppa Italia di categoria, poi vinta. In B si era alternato con Audero, preso proprio dalla Juventus. Ho fatto un affare: l’ho preso senza spendere un euro. Ed è andato a Cagliari, quindi a Perugia, anche lì in qualcosa l’ho aiutato: ne avevo parlato con Goretti. Il resto è storia».