Domani saranno 600 in Serie A. La prima non si scorda mai, però. Empoli-Roma, 31 agosto 1997. Una formazione, quella toscana, che Luciano Spalletti mise in piedi per lasciare il segno nella sua carriera: Pagotto; Fusco, Baldini, Bianconi, Pusceddu; Martino, Ficini, Pane, Martusciello; Esposito, Cappellini. Schierati col 4-4-2, quando ancora il calcio di provincia prevedeva quello e poco altro. Lucio si è legato visceralmente a tre di questi giocatori in particolare: Martusciello, oggi ancora nel suo staff, Baldini, che l’ha seguito dappertutto tranne allo Zenit e alla Juve e pure Pane, che ha fatto parte del suo organico di collaboratori all’Inter e in Nazionale. Debuttò contro una Roma senza Francesco Totti, guarda il destino. Ma quella sconfitta per 3-1 gli fece capire tante cose. La prima: non avrebbe dovuto omologarsi, ma distinguersi. La seconda: che quell’anno avrebbe salvato la cenerentola Empoli. Ne era convinto. Riuscì in entrambe le missioni, seguendo sempre la strada del gioco. Domani fa 600 e Spalletti, alla faccia dei 68 anni che festeggerà il 7 marzo, ha un sogno grande come il suo percorso: raggiungere Giovanni Trapattoni a quota 689, attualmente terzo nella speciale classifica degli allenatori con più presenze nella storia della Serie A. Poi Lucio, una volta tagliato questo traguardo (gli possono bastare poco meno di due anni e mezzo di Serie A), potrà compiere un’altra missione: “Capiterà che quando smetto vada a fare l’allenatore in Prima Categoria. Vedrete. Da giocatore o da allenatore sono entrato in tutti gli spogliatoi di tutte le categorie del calcio. Ho fatto il settore giovanile delle case popolari e i vivai di Serie A”.

Juventus GTA VI, il ritorno dopo 13 anni: vi ricordate quella Juve? Un calciatore è ancora in squadra! Guarda la gallery Le 600 di Spalletti Anche per questo le 600 con la Juve hanno un bel sapore, pur nel contesto di una classifica che fa male pure allo stesso Spalletti. Carletto Mazzone e Nereo Rocco sono inarrivabili, anche il Trap non è facile da inseguire e il quarto posto trova lo scatenato Gian Piero Gasperini lanciatissimo con la Roma. Lucio per prossimità insegue Nils Liedholm a 635. Passando dalla cifra tonda contro il Venezia, certamente la sua avventura più surreale in Serie A. Gli anni d’oro ad Empoli lo portano alla Sampdoria, ma nel naufragio societario affonda coi blucerchiati, tornati in Serie B. Così la Laguna per Spalletti diventa una grande opportunità di riscatto. Il presidente è Maurizio Zamparini e per definizione non ci può essere niente di facile. La creatura è fragile sin dalla nascita. C’è il personaggio mitologico Hiroshi Nanami, giapponese di belle speranze sprofondato alla prima chance in A.