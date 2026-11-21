È tempo di tornare in campo e per la Juve c'è l'appuntamento col Venezia all'orizzonte. I bianconeri vogliono dare continuità agli ultimi risultati positivi e tre punti sono fondamentali per provare a ridurre il gap dal quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Tra dubbi e certezze, Spalletti sta lavorando alla Continassa per preparare al meglio lagara contro i lagunari.

Juve-Venezia, orario e dove vederla

La Juventus si prepara a tornare in campo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali e lo farà davanti al proprio pubblico contro il Venezia. La partita, valida per la dodicesima giornata di Serie A, è in programma domenica 22 novembre all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 12:30. Per quanto riguarda la copertura televisiva, la gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli appassionati potranno seguire il match anche tramite l'applicazione ufficiale della piattaforma su smartphone, pc e tablet. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.