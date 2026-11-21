Juventus-Venezia: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming
È tempo di tornare in campo e per la Juve c'è l'appuntamento col Venezia all'orizzonte. I bianconeri vogliono dare continuità agli ultimi risultati positivi e tre punti sono fondamentali per provare a ridurre il gap dal quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Tra dubbi e certezze, Spalletti sta lavorando alla Continassa per preparare al meglio lagara contro i lagunari.
Juve-Venezia, orario e dove vederla
La Juventus si prepara a tornare in campo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali e lo farà davanti al proprio pubblico contro il Venezia. La partita, valida per la dodicesima giornata di Serie A, è in programma domenica 22 novembre all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 12:30. Per quanto riguarda la copertura televisiva, la gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli appassionati potranno seguire il match anche tramite l'applicazione ufficiale della piattaforma su smartphone, pc e tablet. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.
Le probabili formazioni
Juve (3-4-2-1): Vicario, Gatti, Bremer, Lucumì; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Celik; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti
Venezia (3-5-2): Stankovic, Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Mazzocchi; Yeboah, Adams. All. Nicola
Arbitro: sig. Arena
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