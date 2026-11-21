La Juventus U20 si prepara ad affrontare l’ Inter nel Derby d’Italia versione Primavera. I bianconeri di Padoin arrivano all’appuntamento dopo quattro risultati utili consecutivi e il successo per 2-0 contro l’Empoli prima della sosta . Una sfida di grande importanza per dare continuità al momento positivo e ridurre il distacco dalla zona playoff.

Primavera, Inter-Juve: orario e dove vederla

La Juventus U20 si prepara a scendere in campo per un nuovo appuntamento del campionato Primavera 1. I bianconeri saranno impegnati in trasferta contro l'Inter nella giornata di sabato 21 novembre 2026, in occasione dell'undicesima giornata della competizione. Il calcio d'inizio della sfida è fissato alle ore 13:00. È possibile seguire l'incontro in diretta televisiva su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre, oppure sull'app scaricabile per tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.