Diretta Inter-Juve Primavera: formazioni e risultato in tempo reale. Derby d'Italia per accorciare sui playoff
La Juventus U20 si prepara ad affrontare l’Inter nel Derby d’Italia versione Primavera. I bianconeri di Padoin arrivano all’appuntamento dopo quattro risultati utili consecutivi e il successo per 2-0 contro l’Empoli prima della sosta. Una sfida di grande importanza per dare continuità al momento positivo e ridurre il distacco dalla zona playoff.
Primavera, Inter-Juve: orario e dove vederla
La Juventus U20 si prepara a scendere in campo per un nuovo appuntamento del campionato Primavera 1. I bianconeri saranno impegnati in trasferta contro l'Inter nella giornata di sabato 21 novembre 2026, in occasione dell'undicesima giornata della competizione. Il calcio d'inizio della sfida è fissato alle ore 13:00. È possibile seguire l'incontro in diretta televisiva su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre, oppure sull'app scaricabile per tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.
Le probabili formazioni
Inter (4-3-3): Farronato, Moranduzzo, Breda, Peletti, Rocca; Kartelo, La Torre, Putsen; El Mahboubi, Carrara, Vukaj. All. Bigica
Juve (3-4-2-1): Nava, Borasio, Reynaud, Gielen; Repciuc, Vallana, Ceppi, Beydts; Tiozzo, Sosna; Bracco. All. Padoin
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