Juve, Primavera ko contro l'Inter: la striscia positiva dei bianconeri si ferma a quattro gare
La Juve Primavera frena a quattro risultati utili consecutivi e cade in trasferta contro l'Inter. Il derby d'Italia formato giovanile non regala grandissime emozioni, qualche occasione sporadica tra cui la rete di Kukulis arrivata sul finire della prima frazione e decisiva per il ko dei bianconeri. Nella ripresa la formazione allenata da Padoin (squalificato per l'occasione) non riesce a trovare il guizzo per pareggiarla e subisce il raddoppio dei padroni di casa con Fasana.
Inter-Juve Primavera, rivivi la diretta
93' - Termina la sfida al Konami Center: la Juve cade in casa dell'Inter con il risultato di 2-0.
89' - GOL INTER! Da un calcio d'angolo a favore della Juve, parte il contropiede dei nerazzurri con Fasana che arriva a tu per tu con Huli e firma il 2-0.
83' - Nell'Inter dentro Lissi per Moranduzzo.
79' - Ancora cambi per la Juve: fuori Vallana per Keutgen, dentro anche Samb per Repciuc.
75' - Doppio cambio Inter: fuori Franchi e Vukaj, dentro Konteh e Moressa.
74' - Ancora la Juve: Repciuc non calcia bene, la sua conclusione diventa buona per Bracco che però manda alto sopra la traversa.
73' - OCCASIONE JUVE! Ceppi mette in mezzo un cross insidioso, il pallone attraversa l'area piccola senza che venga toccata da nessun compagno ed esce dalla parte opposta.
72' - Bianconeri in pressione offensiva: Ceppi va alla battuta del calcio d'angolo.
70' - Doppio cambio Juve: dentro Bamballi e Santa Maria, fuori Tiozzo e Borasio.
64' - Doppio cambio Inter: fuori Kukulis, dentro Strand. In campo anche Fasana per Virtuani.
63' - È una Juve più intraprendente in questo secondo tempo, ma ancora non riesce a trovare il guizzo per riportare la gara in equilibrio.
59' - Cambio Juve: dentro Lopez per Sosna.
52' - Ancora pericoloso Beydts: l'esterno calcia al volo verso la porta ma con poca precisione, conclusione che termina fuori.
48' - OCCASIONE JUVE! Vallana mette in mezzo un cross insidioso, Bracco non arriva e Farronato riesce a deviare in angolo.
46' - Iniziata la ripresa.
INTERVALLO
45' - Termina la prima frazione: Inter avanti sulla Juve con la rete di Kukulis.
43' - Pericolosa l'Inter! Franchi mette un bel pallone in mezzo, Kukulis col destro calcia verso la porta ma Huli è bravo a dirgli di no.
41' - GOL INTER! Si sblocca la sfida: Kukulis di testa svetta più alto di Reynaud e insacca l'1-0.
35' - Ancora non è arrivata la scintilla ad accendere il derby d'Italia, gara frizzante ma bloccata nel risultato.
33' - Occasione Inter! Vukaj va al tiro dal limite, il suo destro termina alto.
29' - Ancora l'Inter in avanti: Mackiewicz di testa manda di poco alto.
22' - Occasione Inter! Kukulis arriva alla conclusione col destro, pallone fuori.
20' - Meglio la Juve sin qui: i bianconeri riescono a difendersi bene e poi quando hanno possibilità riescono a farsi vedere in avanti.
16' - Ottimo guizzo di Repciuc che prova la conclusione ma Rocca la riesce a deviare.
12' - Gara molto vivace in questo primo quarto d'ora.
8' - Occasione Juve! Beydts viene lanciato a rete dalle retrovie, il suo mancino termina alto. Ottima la chance per i bianconeri.
5' - Errore di Farronato, Sosna recupera dentro l'area ma non riesce a trovare la conclusione e il pallone si perde sul fondo.
1' - Al via il derby d'Italia formato Primavera.
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