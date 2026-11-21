La Juve Primavera frena a quattro risultati utili consecutivi e cade in trasferta contro l'Inter. Il derby d'Italia formato giovanile non regala grandissime emozioni, qualche occasione sporadica tra cui la rete di Kukulis arrivata sul finire della prima frazione e decisiva per il ko dei bianconeri. Nella ripresa la formazione allenata da Padoin (squalificato per l'occasione) non riesce a trovare il guizzo per pareggiarla e subisce il raddoppio dei padroni di casa con Fasana.